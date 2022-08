Tras la denuncia que falsos uniformados robaron más de $1 millón a dos personas que se trasladaban en una camioneta por Ruta 12, una fuerte versión sostiene que la suma sería el doble, y que los delincuentes tendrían ciertos vínculos con integrantes de la fuerza policial. Una especie de banda poliladrón que ya viene operando desde hace un tiempo. Esta vez, con el dato preciso que en la Toyota Hilux, se transportaba un buen monto de dinero, implementaron un simulacro de operativo de control a la altura del Paraje San Isidro con dos vehículos con balizas encendidas y bastones lumínicos. Ocurrió en horas bien tempranas del martes, alrededor de la 05:30. Encañonaron a sus víctimas, que iban en una pick up japonesa último modelo, y les saquearon todo el efectivo que tenían encima. Los asaltados que se dedicarían a cambiar dólares, y viajaban hacia Paso de los Libres, fueron dejados maniatados en la zona de Derqui. Los ladrones se esfumaron y son intensamente buscados. El otro dato: hace una semana atrás le robaron de su domicilio 196 mil dólares, algo así como 58 millones de pesos, al propietario de una reconocida inmobiliaria de Corrientes, la de mayor cartelería de la ciudad. Sin embargo todo se ocultó. Se supo que solo entregaron la filmación de las cámaras de seguridad de afuera del edificio, pero no las imágenes internas. También la banda contaba con la información exacta del volumen de los billetes verdes a robar. Bastante extraño, o no tanto.