La escribana Gladys Báez que actualmente se encuentra encarcelada por estar involucrada en la mega estafa de los terrenos ubicados sobre la ruta provincial 43 camino a Santa Ana, días atrás fue retirada de su lugar de detención y llevada a una audiencia preliminar en la justicia Federal. Báez está procesada, en la causa que investiga la compra de inmuebles por parte de Marcelo Laslo, ex Delegado del PAMI Corrientes, que luego se las donaría al ex 3 veces gobernador Ricardo Colombi. El expediente tomó vuelo nuevamente, tras un reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación, declarando definitivamente la competencia Federal en el proceso judicial, y revocó además, el sobreseimiento de la escribana Báez, la que confeccionó y dio fe a las escrituras confeccionadas para la compra-venta de las propiedades. El caso se inició 13 años atrás, por la denuncia por evasión impositiva e enriquecimiento ilícito contra el ex mandatario correntino, presentada por el empresario periodístico, Hernán González Moreno en 2009. Como se sabe, González Moreno apareció muerto de un disparo en la cabeza dentro de su automóvil, en los campos de su familia. La última persona que lo vio con vida fue Carlos Coco Machado, su secretario privado y hombre de confianza, quien aparentemente se suicidó, colgándose de un árbol en el fondo de su casa, hace 3 años atrás. Un extraño final. De Báez, según pudo saberse, aceptaría un juicio abreviado, reconociendo su culpabilidad en la maniobra, por la cual se la acusa y salpica a Colombi.