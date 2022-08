Habrá aumento en el plus unificado, un plus de refuerzo y un incremento del las Asignación por Hijo. El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, brindó hoy en conferencia de prensa, detalles sobre el aumento salarial para activos y pasivos que se sumará a la suba ya dispuesta y anunciada hace casi un mes en este complejo contexto inflacionario. Según detallaron, se trata de un nuevo plus de refuerzo mensual de $10.000, que comenzará a abonarse el 18 de agosto, por terminación de DNI. En cuanto al plus unificado de $20.650, el pago iniciará el próximo miércoles 10, con los documentos finalizados en 0 y 1; mientras que el jueves corresponderá a los terminados en 2 y 3; en tanto que el viernes será el turno de los culminados en 4 y 5. Concluirá el martes 16, con aquellos DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9. Informaron que en cajeros automáticos, se podrá cobrar a partir del sábado 13. Además, las asignaciones familiares por hijo se incrementarán un 50% y se abonarán junto a los sueldos de agosto. En total, se invertirá $5500 millones más para solventar estas medidas que buscan reforzar los ingresos de los trabajadores provinciales.