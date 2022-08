Bajó el número de casos pero

El Ministerio de Salud de la Nacin informó este domingo que en los últimos siete días se detectaron 31.198 nuevos contagios de coronavirus, lo que representó una baja del 26,1% respecto de la semana anterior. Los casos se redujeron por segunda vez en el último mes y medio. Por el contrario, los fallecimientos crecieron. Este domingo se informaron 126 muertes por Covid-19, 55 más que en los siete días previos. Esta tendencia tiene que ver con la característica de la enfermedad, en la que los picos de contagios demoran al menos dos semanas en impactar como aumentos de ocupación de camas y otro tanto en registrar las muertes de quienes no pudieron superar el cuadro crítico. En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva bajó 5,7%, lo cual representa 459 pacientes en estado crítico, 29 menos que el domingo anterior. Según el reporte semanal, ya son 9.633.732 los casos confirmados y 129.566 las víctimas fatales en la Argentina desde el inicio de la pandemia. Si bien con la modificación del reporte, que pasó de diario a semanal, ya no se informa la cantidad de testeos realizados, los cambios en los criterios indican que se mantiene bajo el número de hisopados realizados, pese a la suba de casos de hace algunas semanas. Por otra parte, los pacientes que permanecen internados con COVID-19 en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país son 459, lo que representó una baja a de 5,7% respecto de los registrados una semana antes, aunque se mantiene en las cifras más bajas desde mediados de 2020. En tanto que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto bajó del 43,6% al 43,3% a nivel nacional. El Ministerio de Salud, ya no reporta el dato del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con los datos oficiales, a este domingo, se aplicaron 108.403.337 dosis de vacunas contra el coronavirus, distribuidas de la siguiente manera:

Vacunados con esquema iniciado: 40.909.190 personas.

Vacunados con esquema completo: 37.737.727 personas.

Vacunados con dosis adicional: 3.140.703 personas.

Vacunados con primera dosis de refuerzo: 21.181.913 personas.

Vacunados con segunda dosis de refuerzo: 5.407.306 personas.