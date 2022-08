La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación emitió un comunicado de repudio a los dichos del presidente Alberto Fernández sobre Diego Luciani y Alberto Nisman. “Si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani… Yo lo que le regalaría al fiscal es algunos tratados de derecho internacional, porque por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sin fin de disparates jurídicos. Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman…. que hasta acá lo que le pasó fue que se suicidó, no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, manifestó este miércoles el Jefe de Estado durante su participación en el programa A Dos Voces. Desde la entidad que nuclea a los fiscales, señalaron que los dichos de Fernández “poseen un contenido desagradable y temerario”. “La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación repudia enfáticamente los dichos vertidos por el Sr. Presidente de la Nación Alberto Fernández”, contestó la entidad remarcando que el mandatario “posee un desconocimiento profundo del caso en el cual se investiga el asesinato del Fiscal General Alberto Natalio Nisman”. También señalaron que “al trazar un paralelismo” entre el fiscal de la causa AMIA y el de la causa Vialidad, “sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que sólo ha cumplido su labor asignada por el art 120 de la Constitución Nacional que instaura la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, en el Caso 2833 caratulado: ‘Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/infracción art 173 y 210 del Código Penal’”. En este marco los fiscales le recordaron a Alberto Fernández que el artículo 109 de la Constitución Nacional reza que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. “Ello claramente impone al primer mandatario, a diferencia de los ciudadanos de una nación, la manda de no efectuar injerencia alguna siquiera a través de criticas, halagos o comentarios a casos en pleno desarrollo”, agregaron. “En nombre de la división de poderes, que rige y reglamenta la vida institucional de la República Argentina, demandamos un cumplimiento estricto de la letra establecida desde 1853 y ratificada en 1994 en nuestra Constitución Nacional”, concluye el comunicado que lleva la firma del titular de la asociación, Carlos Rívolo y de sus miembros: Ricardo Toranzos; María Fernanda Poggi; Carina Jaime; Susana Pernas; Alejandro Marti Garro; Graciela Gils Carbó; Javier Fontenla; Verónica Martina; Jorge Sica; María Alejandra Obregón; María Gloria André; Carlos Schaefer; Flavio Ferrini; Alberto Lozada; Carlos Brito; Pedro Simón y Marcelo Rapoport.