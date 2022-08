Ascúa confía en la suerte electoral del FDT si acomodan la economía

El Intendente de Paso de Los Libres Martin “Tincho” Ascúa se mostró optimista en que. “Si logramos acomodar la economía, vamos a tener un buen resultado electoral”, Afirmó que la vicepresidente Cristina Kirchner es la líder del proyecto y admitió que hay una buena relación con el Gobernador. “Si logramos acomodar la economía, vamos a tener un buen resultado electoral”, afirmó optimista el intendente de Paso de los Libres al dar definiciones políticas sobre el rumbo que lleva el país. También adelantó que Cristina Fernández y Alberto Fernández encabezan “una enorme gestión nacional”, que afronta “una situación económica que no se resuelve y la gente lo siente en el bolsillo”. Estas definiciones y otras, las brindo el Jefe comunal en declaraciones al programa “Debate Interior” de Ñande Cable en Bella Vista, que se emite los viernes en la Capital de la Naranja con alcance provincial. Su optimismo electoral, condicionado a los resultados de la gestión económica que desarrolla el ministro Sergio Massa, también tiene una referente. “Cristina es líder y va a comandar la fuerza que lidera. No hay lugar para una tercera fuerza”, respondió cuando los periodistas le preguntaron sobre quién conducirá la campaña el año que viene en todo el país. El Intendente también se manifestó consciente en el hecho que el Frente de Todos es gobierno y reflexionó: “Debemos solucionar el problema de la gente. Eso es lo más urgente. Hay una enorme gestión nacional pero hay una situación económica que no se resuelve y la gente lo siente en el bolsillo”. A la hora de hablar de candidaturas, expresó que hasta ahora “el candidato es el proyecto, Cristina Kirchner es líder y parte del mismo”, y no descartó respaldar al ministro de Economía Sergio Massa, en el hipotético caso que sea el postulante a la presidencia, respecto a lo cual expresó: “Si está con las condiciones para sostener el proyecto, vamos a acompañarlo”. Consideró la polémica frase emitida por el presidente Alberto Fernández sobre el fiscal Nisman y el fiscal Diego Luciani, quien lleva adelante la acusación contra la Vicepresidente diciendo: “Tiene su explicación jurídica pero no fue el mejor momento para decir eso”. Al ser consultado por la permanente postergación de las elecciones para normalizar el Partido Justicialista correntino, indicó: “Internas tenemos que tener pero tenemos que ver los tiempos. Lo que debemos sostener es el proyecto junto con nuestra visión desde Corrientes”, a lo que agregó: “No sé si es el mejor momento. No es la urgencia”. En ese punto, le consultaron por sus aspiraciones personales y expresó: “Voy a estar en el lugar que deba estar. No podemos hablar de candidaturas sin un proyecto concreto, con un partido funcionando”.

Valdés

Al evaluar la relación que mantiene con el gobernador Gustavo Valdés, el Intendente de Paso de Los Libres aseveró que hay “mucho respeto y trabajo” y que se da en un marco institucional. “Tenemos pendiente una reunión y la vamos a concretar cuando sea necesario. No estamos distanciados”, expresó para dar a entender que hay andariveles políticos que hacen al vínculo entre dos funcionarios con representación, como es el caso del Municipio y la administración provincial.