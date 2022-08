Aranduroga vencio con claridad a Sixty y definirá el título con CURNE. Las “cebras” festejaron ante su público el pase finalistas. Venció a Sixty por 26-5 y buscarán la corona del rugby regional en la final con los “universitarios”. El wing Ignacio Romero Artaza, tryman y figura en la tarde que apoyó cuatro tries. Aranduroga tiene una marcha muy buena en este Regional de Clubes del NEA. Los plazos del proyecto de trabajo se acortaron y ayer consiguió llegar la final de la temporada. Cumplió con otro de los objetivos y está un partido del título. Para soñar. En su cancha, las “cebras” ayer no dejaron dudas en el partido que abrió la agenda, venciendo a Sixty de Resistencia por un claro 26-5 para meterse en el partido que definirá la competencia. El primer tiempo lo cerraron los correntinos con una ventaja clave: 19-0. Desde los primeros instantes gravitó el trabajo defensivo del equipo local y comenzaba a ser vital la tarde de los backs, con Ignacio Romero Artaza imparable y dueño de tres tries. Dos conversiones llegaron de la mano del apertura Enzo González. La tarde del wing fue ideal. El segundo y tercer try de su cosecha tuvieron similares orígenes, con una formación que supo aprovechar el pack “cebra” y abrió la jugada para que Romero Artaza culminara el dominio que tuvo el elenco correntino cerca del ingoal. El juego de Sixty en los primeros cuarenta minutos no tuvo réditos a favor y siempre chocó con la marca rival o sus imprecisiones. Aranduroga cumplió con el mismo repertorio que tuvo a lo largo de toda la fase clasificatoria. Con un juego ordenado y sostenido en el inicio. Pero enfrente estaba Sixty, uno de los equipos que sabía cumplir con la reacción que establecían los papeles del juego. Y en el complemento, el local pudo ampliar la diferencia y comenzar a sacar boleto. Otra vez Romero Artaza sorprendía en los primeros minutos con su cuarta conquista. Con la confianza que le da una tarde con luces, aprovechó la velocidad tras el kick en ataque y así llegó su cuarto try, estableciendo el 26-0 parcial. Promediando el complemento llegó la única anotación visitante por intermedio del centro Julio Pineda. Y Aranduroga se cruzará en la final del torneo con CURNE, que pudo vencer a Taraguy por 20-16 en un partido cerrado y que se definió en los últimos minutos.

En Intermedia hay final chaqueña

La agenda de ayer en Aranduroga también tuvo los cruces de semifinales de la categoría Intermedia del certamen zonal. Y fueron CURNE y Sixty los ganadores de sus encuentros, confirmando el cruce entre ellos el próximo sábado 20 de agosto, de partido final. Los “canarios” vencieron por un ajustado 16-13 a Regatas Resistencia, mientras que Sixty superó a Taraguy por 17-10 en la otra llave.

Semifinales de menores

Cerrando el primer fin de semana de playoffs, las categorías menores jugarán hoy en tres escenarios los encuentros de semifinales; en Aranduroga jugarán M19 y M16, en San Patricio la M17 y en Regatas la M15.

Los cruces son los siguientes: Menores de 19 años, en cancha de Aranduroga: 16, Aranduroga vs Sixty y 16: Taraguy vs CURNE; Menores de 17 años en San Patricio: 14:30, Taraguy vs Sixty y 16, San Patricio vs CURNE; Menores de 16 años en Aranduroga: 14:30, Aranduroga vs Sixty y Taraguy vs CURNE; Menores de 15 años en Regatas Rcia: 13, Taraguy vs Sixty y 14:30: Regatas vs Aranduroga.

Tacurú campeón

Se jugó ayer también la final del Regional de Clubes B. En el duelo misionero, Tacurú venció por 18-3 a Cataratas Rugby y se quedó con la temporada de ascenso. De esta manera, el elenco posadeño jugará el Repechaje Movilidad con San Patricio para definir al equipo que pasará a la Zona Campeonato en 2023.