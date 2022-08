El Gobierno anunció hoy un refuerzo de $20.000 para las asignaciones familiares por hijo que alcanzará a los trabajadores del tramo de menores ingresos, que abarca a alrededor de 1,1 millón de familias. “Queríamos dejar claro que no queremos a ningún trabajador argentino debajo de la línea de pobreza; esta decisión de reforzar y llevar a 20 mil pesos las asignaciones familiares de los trabajadores de ingresos más bajos, un millón en todo el país, tiene por objetivo recuperar el ingreso de los trabajadores, protegiendo y cuidando el orden fiscal”, afirmó el ministro de Economía, Sergio Massa, en el marco del anuncio. Desde el partido bonaerense de Escobar, junto con la titular de Anses, Fernanda Raverta, Massa dijo que “la inflación es el veneno que se come el ingreso de la enorme mayoría de las familias argentinas”. “Mientras vamos tomando decisiones desde el punto de vista fiscal, monetario, de la acumulación de reservas para ampliar expectativas inflacionarias, es importante reforzar el ingreso de nuestros trabajadores porque no pueden ser ellos los que paguen en el supermercado lo que perdieron producto de problemas que son globales, pero también de malas decisiones económicas”, sostuvo. Por su parte, Raverta dijo que “vamos a instrumentar una política de refuerzo en los ingresos de los trabajadores con hijos de menores salarios, trabajadores tramo uno”, y detalló que se asignará “un monto de 20 mil pesos por hijo”.