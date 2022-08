El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que el Gobierno nacional dejó “todas las paritarias abiertas para que los salarios le ganen a la inflación” y remarcó que se están haciendo todos los “esfuerzos para aportar a resolver el problema inflacionario”. “Conozco el problema, no me desentiendo. Argentina está creciendo y debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea equitativo”, dijo Fernández en un acto en la localidad de Villa Angela en Chaco, donde entregó viviendas. Las declaraciones del Jefe de Estado se produjeron en la previa de la publicación de la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en julio, luego de que en junio registrara un alza del 5,1%. Los analistas de la plaza financiera estimaron que durante julio la suba de precios promedió el 7,4% según el relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Banco Central. La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó esta mañana que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio que se dará a conocer esta tarde responde “una corrida cambiaria muy fuerte y movimientos especuladores que trataron de provocar una devaluación”, pero aseguró que ahora “hay una situación de estabilidad” que permitirá ir reduciendo la inflación. “Esta tarde se va a conocer el índice de inflación que no es el que esperamos ni el que creemos que tenemos que tener, hay que seguir trabajando, la prioridad del Gobierno es bajar la inflación”, indicó Cerruti en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Pero puso de relieve que “el índice que vamos a conocer esta tarde tiene un marco, con varios días de incertidumbre, con una corrida cambiaria muy fuerte y con movimientos especuladores que trataron de generar crisis de incertidumbre y provocar una devaluación”.