La prensa nacional empezó a hablar del abusador Juan Antonio Romero Poma, Director del Hospital de Garabí, que se aprovechó sexualmente y hasta enamoró a su víctima de 14 años, a quien cuidaba de no embarazarla, inyectándole anticonceptivos. La primicia lanzada por Noticias Taragüí hace dos semanas atrás, en un principio se vio raleada por los medios locales, hasta que de a poco se animaron a difundirla. Hoy Clarín le dio un espacio en sus páginas a la información. Romero Poma, un médico oriundo de Perú que recaló como estudiante en la Universidad Nacional del Nordeste donde realizó su carrera, contrató a la menor que vive muy cerca de su domicilio para que como niñera, cuide a su pequeña hija, luego de quedar viudo. La perversidad de este profesional de baja estatura y tez morena, tanto que en el poblado ya lo tratan de petiso degenerado, empezó hace más de 1 año atrás. Llevó a la jovencita a tener relaciones carnales con la seducción inicial de ofrecerle dinero, para poder satisfacer sus bajos instintos con ella. La justicia nuevamente en deuda con este tipo de casos, y más si se trata de un funcionario público ligado a la salud. Siempre por una cosa u otra, todo se demora. Una inocultable pedofilia que tuvo que esperar a un abogado querellante para que el sistema judicial cumpla con sus obligaciones. Una de ellas, la instrumentación de una Cámara Gesell, la que debe realizarse inmediatamente de radicada la denuncia, no después de un mes de su presentación como ocurrirá ahora. Esa demora terminó facilitando una tremenda manipulación económica y sentimental del victimario a la víctima. La nena ya se escapó de su casa en varias oportunidades por el llamado de los familiares del médico peruano, y que también involucraría a asistentes sociales en estas seducciones monetarias. La chica ahora está alojada, vaya paradoja, en un Hogar de Menores de Virasoro, que desde el inicio del año está en el ojo de la tormenta por una gama de casos de abusos de todo tipo. Infelizmente hay un triste papel de la Justicia de Corrientes en episodios de esta naturaleza. Romero Poma, es uno de los tantos perversos que pululan por el mundo, y para colmo de males de la sociedad, es nada más ni nada menos, que médico, y encima Director de un Hospital. Cometió dos delitos que se advierten con claridad, inclusive antes del abuso sexual: corrupción de menores y explotación laboral infantil. Primeramente, la empleó cuando está prohibido que los menores de edad, y sobre todo menos de 14 años, trabajen. Segundo, Romero Poma corrompió a la adolescente seduciéndola con dinero, aprovechando los escasos recursos económicos de su familia. Y por último la sacaba del pueblo para llevarla a otra localidad sin el consentimiento de sus padres. Y como frutilla del postre, en un abuso de su profesión de galeno, le aplicaba drogas de anticoncepción. La pregunta del millón ¿ya fue separado del cargo o exonerado de la administración pública? O de nuevo por haber sido un ex concejal de la alianza oficialista tendrá protección política.