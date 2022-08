A punta de pistola dos delincuentes encapuchados asaltaron un supermercado en Corrientes. El hecho sucedió alrededor de las 22:30 de este sábado en la sucursal de Depot, ubicada por Avenida Armenia y calle Monteagudo. Los delincuentes ingresaron a la sucursal amenazaron a los empleados y se alzaron con una importante suma de dinero que el propietario del local no precisó, pero se estima que sería elevada, porque correspondería a la recaudación de la jornada, más cambio. La Policía de Corrientes confirmó que no hubo personas heridas, dado que los empleados no resistieron el robo para salvaguardar su integridad física. Asimismo, en esa sucursal no se habría contado con “adicional” policial, ni seguridad privada, pero había cámaras de vigilancia que captaron lo sucedido.