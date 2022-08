De lunes a viernes, de 7 a 22, regirá la prohibición de estacionar en las calles San Lorenzo, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Salta, Tucumán y Entre Ríos, entre Rivadavia y la avenida 3 de Abril, con el propósito de agilizar la circulación vehicular. Todas las arterias ya cuentan con la cartelería correspondiente y se pintaron de rojo los cordones. La Municipalidad avanza con nuevas medidas para optimizar y agilizar el tránsito en la ciudad de Corrientes. En ese marco, de lunes a viernes, de 7 a 22, regirá la prohibición de estacionamiento en las calles San Lorenzo, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Salta, Tucumán y Entre Ríos, entre Rivadavia y la avenida 3 de Abril. El subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, Juan Acinas, explicó que desde la Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad de la Municipalidad se está tomando esta medida “para agilizar el tránsito, especialmente en la salida del microcentro”. A su vez, resaltó que esta acción comenzará funcionar el martes 16, debido a que el lunes 15 es feriado nacional, y solamente se cumplirá los días hábiles. En ese sentido, el funcionario sostuvo que esta restricción es porque “en los últimos 100 metros suele haber muchas congestiones y problemas para cruzar la avenida 3 de Abril, hasta tres tiempos de semáforos y colas de 200 metros”. Asimismo, Acinas explicó que para avanzar en estas calles de la ciudad “se tomó en cuenta dos cuestiones: los lugares en lo que se implementó funcionó muy bien; y otra es que con las medidas preventivas y cartelería los vecinos ya se adecuaron y en estos días prácticamente no están estacionando en esos lugares”. Además, agregó que “desde hace dos semanas se concientizó a los vecinos, con la colocación de la cartelería correspondiente y se pintaron los cordones de rojo”. Por otra parte, destacó que la prohibición de estacionamiento sobre Brasil y Paraguay trajo beneficios para los conductores y peatones. “Los vecinos que se movilizan por esas calles vieron la velocidad con la que se puede salir del microcentro al no estar los vehículos estacionados”, dijo. Por último, Acinas adelantó que “en principio lo que es microcentro ya no se tomarán medidas similares, sí estamos analizando otros puntos que generan conflictos para cruzar la avenida 3 de Abril