El ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Santiago Cafiero recibió este lunes a la nueva vicepresidenta del Parlamento del Mercosur por Argentina, la parlamentaria misionera Cecilia Britto y el Jefe de la Delegación Argentina, el Parlamentario Correntino Alejandro Karlen.

Durante el encuentro, el canciller renovó su compromiso con el organismo supranacional y trazó los lineamientos de la gestión de la representación argentina en los próximos meses. En la oportunidad, el funcionario y los legisladores analizaron la situación de la región y definieron actividades que se realizarán en conjunto con la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y Eurolat (Asamblea Permanente Europea Latinoamericana). Años antes se realizaron encuentros cumbres CELAC-Unión Europea y CELAC respectivamente, que incluyeron múltiples actividades que se desarrollaron en paralelo y cuya relevancia es una demostración de oficio y capacidad para vislumbrar horizontes de realización, repensar el rumbo y para aventurar, propuestas de política pública que desaten las inmensas potencialidades de una renovada asociación entre Europa y América Latina y el Caribe en beneficio colectivo. Hubo tres ejes como los desafíos esenciales de nuestra región para colocarse de mejor manera en una asociación estratégica con Europa más simétrica y más equilibrada, que se cimenta en apuntalar un crecimiento sostenido, estable y robusto, la agenda pro igualdad basada en un cierre de brechas de productividad, de ingresos laborales y de construcción de capacidades para absorber el progreso técnico y finalmente un compromiso ineludible con la sostenibilidad ambiental, que se base en un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, aplicando los avances tecnológicos para lograr saltos productivos. En este sentido, Britto expreso que “la Unión Europea y América Latina, son aliados naturales que comparten historia, cultura y valores, lo que les permite posicionarse de manera conjunta frente a los actuales desafíos mundiales y acelerar el desarrollo económico de ambas regiones de forma sostenible”.

Procesos eleccionarios.

También repasaron los procesos eleccionarios que vienen y de los que el Parlasur participa a través del Observatorio de la Democracia. Además, analizaron el seguimiento al tratado Unión Europea Mercosur, un tema de vital importancia para la Argentina y los demás países del bloque. La reunión se inscribe en un contexto de poco más de un mes de las elecciones en Brasil y en momentos de renovada discusión geopolítica mundial por la guerra en Ucrania. Este lunes pasado Lula defendió la reindustrialización de Brasil y Argentina como prioridad para una renegociación de un acuerdo comercial alcanzado hace tres años entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) pero aún no ratificado. Firmado en 2019 y destinado a entrar en vigor en un plazo de quince años, este acuerdo eliminará el 90% de los aranceles entre los dos bloques y abrirá un mercado potencial de casi 800 millones de personas para las empresas de ambos lados del Atlántico. La propuesta del líder brasileño es establecer un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, teniendo en cuenta que Brasil no puede abdicar de su derecho de reindustrializarse, así como Argentina no puede relegar de ser un país con una fuerte industria, a partir que Sudamérica debe ser un importante socio comercial y político alternativo para la UE en el marco del nuevo escenario geopolítico generado por la guerra en Ucrania, que evidentemente distanció a Europa de Rusia. Asimismo, los parlamentarios se reunieron con el nuevo Subsecretario del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales en esa cartera, Federico González Pierini, quien recientemente se desempeñaba como exdirector de América del Sur en la Cancillería. El canciller Santiago Cafiero viene destacando en forma sostenida en distintas reuniones, que el Mercosur es una “política de Estado” para la Argentina, además del principal instrumento de “inserción económica internacional”.Además de definir que el Mercosur es “el camino elegido” por Argentina “para relacionarse con el mundo” y es “uno de los procesos de integración más exitosos en América Latina”, al tiempo que recordó que “en 2021 cumplió 30 años”, lo que demuestra que “la integración regional es un proceso que trasciende los tiempos de un gobierno”. Finalmente, Cafiero reiteró el apoyo de la Cancillería a la delegación argentina en su conjunto y puso a disposición de los legisladores las herramientas necesarias para las tareas de coordinación, asistencia y cooperación en las tareas que los parlamentarios argentinos llevan adelante en representación del país.