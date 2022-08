Mañana comienza el pago del plus de refuerzo. El monto de este bono no remunerativo es de $10.000.. El cronograma comenzará este miércoles, según lo anunció el gobernador Gustavo Valdés. Se pagará por terminación de DNI. El gobernador Gustavo Valdés anunció por sus redes sociales que mañana miércoles va a estar comenzando el pago del plus de refuerzo, que fue anunciado la semana pasada como medida paliativa para combatir a la inflación. “El plus de refuerzo del mes de agosto para trabajadores provinciales activos y jubilados se pagará por terminación de DNI”, informó el mandatario correntino sobre el bono que tiene un monto de 10 mil pesos.

CRONOGRAMA COMPLETO

•Jueves 18: 0 y 1*

•Viernes 19: 2 y 3

•Lunes 22: 4 y 5*

•Martes 23: 6 y 7

•Miércoles 24: 8 y 9

* En cajeros, miércoles 17 y sábado 20 respectivamente.