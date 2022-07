Economía: “Nos encontramos en un problema estructural muy serio”

Mario Zvedeñiuk, economista oriundo de Corrientes, dialogó con Radio Sudamericana en el marco de una nueva suba en el dólar Blue (llegó a los $283) y una profunda crisis monetaria en nuestro país. Explicó que el problema de las importaciones “lo preocupa”, al tiempo que catalogó al sistema de precios argentino como “poco serio”. La Argentina está atravesando uno de los momentos más críticos en materia económica de los últimos meses, y eso ya es mucho decir. El precio de venta del dólar Blue tocó los $283 durante la jornada de hoy, en medio de una profunda incertidumbre con respecto al futuro financiero argentino. Primero, se refirió a las primeras medidas económicas anunciadas por la nueva ministra de Economía de la Nación en las últimas horas. “Las decisiones de Batakis fueron intrascendentes hasta el momento para recuperar la confiabilidad, que es algo fundamental en estos tiempos. Debemos tener algunas medidas internas, no sólo en el control de precios, sino que también con respecto a la macroeconomía”, destacó. Y añadió sin correr el foco del tema económico: “Esta vez, no puedo dejar de reconocer que toda la disputa política del oficialismo y la poca responsabilidad desde la oposición influyen en lo económico. Todo el sector político opositor se está alejando un poco de la responsabilidad en la conducción dirigencial. Cuando hay un problema monetario, como el que tenemos hoy, se suele centrar todo en el aumento del precio del dólar, cuando en realidad es una profunda devaluación la que estamos sufriendo”. Con respecto a la distorsión en los precios, destacó: “El precio incierto es, a veces, peor que no tener precios. La gente quiere vender, tiene el bien y pone una sobrevaluación. Eso genera una distorsión que haga que se paguen cosas que no corresponden. También me preocupa la falta de cosas que tienen que venir desde el exterior. Tenemos bienes insustituibles en Argentina, y esos pueden verse muy afectados por la imposibilidad de realizar importaciones”. Y concluyó diciendo: “Existe una poca seriedad en el manejo de los precios en Corrientes y en Chaco, particularmente. Estamos en un problema serio estructuralmente hablando en materia económica. Hace falta preocuparse del interior del país, así como también hace falta que las provincias se preocupen. Vendrán los levantamientos de las bases de los precios en las viviendas”.