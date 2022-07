El presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, Ricardo Zorzon dijo no somos formadores de precios. La entidad nuclea a más de 30.000 locales en todo el país, de cadenas medianas y pequeñas. En charla con Sudamericana, negó que sean formadores de precios porque “no nos vamos a suicidar, nosotros necesitamos vender”. Zorzón reconoció que “siempre que se devalúa el peso, hay corrida de precios”, apuntando que es una cuestión cíclica, que pudo ver en sus 55 años en el rubro comercial. Más allá de esto, respondió a las acusaciones que se hacen desde sectores afines al Gobierno nacional, asegurando que “no somos formadores de precios de ninguna manera”. “No nos vamos a suicidar haciendo eso, si no vendemos, no tenemos ganancia”, aclaró y aseguró que “el sentido de todo esto es la falta de credibilidad económica y sobre todo política”. Señaló que el sector tiene la previsibilidad que le dan los proveedores al no entregar la mercadería. En este marco, tras aludir al empobrecimiento de la gente por la desvalorización de la moneda, apuntó que a la mayoría de los productos les afecta la suba del dólar por el valor de los paquetes en los que se venden. En el caso de productos frescos, señaló que la suba de los combustibles o escasez de gasoil es lo que encarece los costos.