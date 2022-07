Vence la inscripción al subsidios de energía para usuarios con DNI terminados en 0, 1 y 2. Entre este miércoles 20 y el viernes 22 de julio se podrán inscribir los que tengan documentos terminados en 3, 4 o 5. En tanto, desde el 23 y hasta el 26 de julio será el turno para los usuarios con DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9. El plazo de inscripción se extenderá hasta fin de mes para quienes no hayan podido completar el formulario. En Corrientes, la inscripción es para el servicio de energía eléctrica. Los usuarios con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizados en 0,1 y 2 tienen plazo hasta este martes para inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) para continuar accediendo a los subsidios en las tarifas de gas y electricidad. El RASE, que comenzó a estar operativo el viernes 15 de julio, estará abierto a partir del miércoles 20 y el viernes 22 de julio para los documentos terminados en 3, 4 o 5. En tanto, desde el 23 y hasta el 26 de julio será el turno para los usuarios con DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9. El plazo de inscripción se extenderá hasta fin de mes para quienes no hayan podido completar el formulario, hasta el momento de su implementación formal desde el 1° de agosto. Durante la semana las autoridades de Energía avanzarán también en gestiones con provincias y municipios para la firma de convenios para agilizar la puesta en ejecución de la segmentación. De esta manera, se espera facilitar el cruzamiento en particular de aquellos sectores que forman parte de los programas de asistencia social de cada provincia y municipio, para asegurar que mantendrán el mayor nivel de subsidio previsto por el Estado.

La palabra de Cammesa

El vicepresidente de Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Santiago Yanotti, aseguró que en septiembre próximo se efectivizará la primera quita de subsidios a las tarifas de los servicios de energía eléctrica y gas a quienes corresponda, según la segmentación que a partir de agosto comenzará a aplicarse -de manera gradual- para los usuarios de ingresos más altos, de manera gradual. En declaraciones a AM530 y a Radio Con Vos, Yanotti buscó precisar las dudas que surgieron a raíz de la aparición del nuevo formulario, que debe ser completado por todos los grupos familiares que quieran seguir beneficiándose del subsidio y les corresponda, según las categorías de ingresos y de tenencia de bienes que diseñó el Ejecutivo. Yanotti remarcó que este régimen de la segmentación "es exclusivamente para usuarios de residencias", y que en el caso de las pequeñas y medianas empresas, clubes o asociaciones de barrio, correrá otro esquema distinto de la segmentación, aún a definir. En este sentido, indicó que, con este esquema de reducción de subsidios gradual que se implementará durante 2022, "gran parte del año quedará subsidiado en la Argentina". Yanotti participó el viernes 15 de julio de la conferencia de prensa encabezada por el secretario de Energía, Darío Martínez, en la que se dieron detalles sobre la puesta en marcha de RASE, en simultaneidad con la habilitación del formulario de inscripción. La segmentación que comenzará a aplicarse a partir de agosto para los usuarios de ingresos más altos, de manera gradual. En los próximos días se espera una mayor afluencia de interesados en la inscripción, si se tiene en cuenta que existen en el país alrededor de 15 millones de usuarios de electricidad y 9 millones de gas natural. El formulario está habilitado a través de la plataforma www.argentina.gob.ar/subsidios y en la aplicación Mi Argentina. Las personas que carezcan de dispositivo móvil, computadora o acceso a internet para completar de manera online el formulario podrán obtener un turno para realizar el trámite presencialmente en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Quienes hagan la carga online deberán contar a mano con el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que están en su factura de energía eléctrica y gas natural por red. También deberán informar el último ejemplar de DNI, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años, y una dirección de correo electrónico, en la que recibirán posteriormente la categorización que le corresponde. De todas maneras, se anticipa que el nuevo régimen de segmentación de subsidios "tendrá un monitoreo permanente" por parte del Estado nacional, lo que permitirá ajustar el esquema ante los cambios de ingresos en los hogares, mediante un registro que quedará abierto tras la etapa inicial. Es decir que, por ejemplo, el monitoreo posibilitará modificar el nivel de subsidios que recibe cada usuario ante eventualidades que impacten en el patrimonio personal, tales como pérdidas o mejoras de trabajo, separaciones o decesos conyugales, mudanzas y cambios de titularidad, entre otras posibilidades. El funcionamiento de la nueva política de segmentación al consumo energético que impulsa el Gobierno nacional implicará un ahorro fiscal este año de $15.000 millones, y de $80.000 millones en 2023, de acuerdo con lo anunciado por Martínez en la conferencia de prensa del 15 de julio.