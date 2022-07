Bajaron los niveles de vacunación anti-covid en la provincia. Las personas, sobre todo los más jóvenes, no asisten a aplicarse el refuerzo, ni siquiera la tercera colocación. Los datos de rigor científico sostienen, que los anticuerpos generados con las dos primeras dosis, para aquellos que se pusieron el año pasado, prácticamente ya no ayudan a que en caso de contagio, la enfermedad sea más leve, más aún si se contrajo la variante Omicrom. Los infectados sin la tercera y cuarta aplicación, no la pasan muy bien, y corren riesgo de quedarse con severas secuelas. Mientras tanto en Corrientes se contabilizaron 50 casos nuevos de Coronavirus. 25 corresponden a la ciudad Capital, mientras que los 25 restantes en 12 localidades del interior. Se analizaron 1.321 muestras en las últimas 24 horas. Hay 51 internados en el Hospital de Campaña. 9 en la Unidad de Terapia Intensiva, 8 de ellos con respiración mecánica asistida. Todos con pronóstico reservado. Los fallecidos se mantienen en 2.044. En el Hospital pediátrico, aumentaron a 3 los pacientes afectados por Covid-19. Todos clínicamente estables.