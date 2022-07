Un vehículo utilitario volcó anoche en esta ciudad, y afortunadamente no hubo heridos. El hecho ocurrió en Avenida Cazadores Correntinos y calle Tacuari, alrededor de las 23.30 de este miércoles. Un hombre iba circulando en un vehículo hasta que en un momento determinando hizo una mala maniobra que originó que chocara contra un árbol y posteriormente volcara con su rodado. El involucrado en el siniestro recibió asistencia medica, pero no fue necesario que sea trasladado a un centro de salud, ya que no sufrió serias lesiones. Desde la policía informaron que el conductor, quien tiene domicilio en en barrio Laguna Seca, dio positivo al test de alcoholemia al arrojar como resultado. El vuelco de la camioneta marca Ford Transit solamente provocó daños materiales. Efectivos policiales de la Comisaria Octava, tomaron conocimiento del vuelco del utilitario que quedó recostado sobre el lateral izquierdo. Policía y agentes de transito trabajaron en el lugar.