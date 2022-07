En una persecución fatal, un auto se incrustó bajo un camión y hay 3 muertos. La persecución policial se inició esta madrugada en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, un automóvil terminó incrustado debajo de un camión en el ramal Campana de la autopista Panamericana, y tres de sus cuatro ocupantes murieron en el acto. El restante, por su parte, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital cercano. Según precisaron desde Autopistas del Sol en su cuenta de Twitter, la colisión ocurrió a la altura del kilómetro 33,7 del ramal Campana, mano al norte, justo después de la estación de peaje. Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense consultadas por Infobae detallaron que un Volkswagen Vento color negro ocupado por cuatro personas escapó cerca de las 4.30 de la mañana de un control policial a la altura de la colectora Panamericana y camino Bancalari. Al darse a la fuga, uno de los agentes que se encontraba en dicho retén estuvo a punto de ser atropellado. A partir de ese momento, móviles de la Policía Bonaerense comenzaron una persecución que se extendió a lo largo de unos 5 kilómetros. Al pasar a toda la velocidad por la estación de peaje Campana, el conductor del vehículo sospechoso perdió el control del vehículo e impactó contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado a un costado de la traza. A raíz del choque y las heridas sufridas, tres ocupantes del vehículo murieron en el acto. En tanto, otra persona tuvo que ser rescatada por personal de bomberos y fue derivado a un hospital cercano. Cerca de las 7.30 de la mañana, una mujer que podría ser la madre de uno de los ocupantes del vehículo siniestrado se hizo presente en la escena porque su hija le había compartido la ubicación donde justamente ocurrió el choque. De acuerdo a su testimonio, ella recibió un mensaje de texto de su hija a las 4.35 en el que decía que estaba “asustada” porque era perseguida por la policía. “Creo que mi hija iba en el auto. Ella me mandó un mensaje que decía ‘mamá estoy llorando, nos está persiguiendo la policía y no sé por qué’. Era la primera vez que mi hija se subía a ese auto”, contó la mujer a los medios de prensa apostados en el lugar. Armando, chofer del camión contra el que impactó el automóvil que era perseguido por la policía, también habló con la prensa y brindó más detalles del hecho. “Estaba durmiendo y me despertó el golpe. Bajé el vidrio y me encontré con el auto ahí abajo”, contó el hombre. Además, confirmó que “un masculino” fue trasladado a un centro de salud cercano y que una mujer, una de las tres víctimas fatales, viajaba en el asiento del acompañante. En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pacheco, personal de la Policía Bonaerense y Gendarmería. Debido al importante operativo montado en el lugar, se registran importantes demoras en la circulación mano a provincia de Buenos Aires. Interviene la UFI de Don Torcuato, a cargo del fiscal Cosme Iribarren.

Infobae