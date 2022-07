Peleas frente a la sede del sindicato de Obreros y Empleados municipales por llamado a elecciones. Ocurrió hoy pasadas las 8 de la mañana en pleno centro de Corrientes, en las afueras del premio situado en La Rioja 733. Un sector de representantes gremiales que no responden al oficialismo de la AOEM, alrededor de 50 personas, pugnó por ingresar a la sede pero no le permitieron. Tras el impedimento se produjeron peleas y corridas en la vereda y la calle. Adentro se debía concretar la Asamblea de conformación de la Junta Electoral de cara a los comicios internos que se desarrollarán en octubre. Argumentaron que el espacio es muy chico y no se podía permitir la participación de todos los asistentes. Sin embargo el otro grupo denunció se quiere elegir miembros que beneficie a la lista oficial para impugnar a la oposición, tanto que recién el viernes se comunicó la realización de la Asamblea.