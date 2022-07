Taraguy se tomó revancha de Aranduroga y se metió en semifinales. Fue victoria ajustada de los “cuervos” por 24-22, ante las “cebras”, en el clásico jugado camino a Santa Ana y que cerró la fase clasificatoria del Regional NEA. Los cruces de “semis”: CURNE-Taraguy y Aranduroga-Sixty. Taraguy confirmó su reacción en la segunda rueda del torneo con un triunfo en el clásico que cerró la fase clasificatoria del Regional de Clubes del NEA. Venció ajustadamente a Aranduroga por 24-22, alcanzando la cuarta ubicación en las posiciones para meterse en las semifinales. Fue un partido parejo, con una mejor intención de los “cuervos” que tuvieron paciencia y defensa desde el inicio, ante la actitud de las “cebras” de jugar en terreno rival pero sin poder sacar mayores réditos. El parcial 13-10 en el PT se produjo por el juego del pack de forwards locales, sumando un try del maul (del primer línes Duarte Portela) y dos penales del apretura Enzo González, mientras que Taraguy trabajó y ganó metros, pudo recuperar pelotas claves y selló los primeros cuarenta con un penal de Bruno Broll y el try de Matías Zabalo en la jugada más clara y trabajada de la visita en el PT. El complemento ya mostró a ambos equipos buscando hacer pie, con la posesión en juego y los metros finales donde buscaban la diferencia. Aranduroga sumó doce puntos con tres penales (dos de González y un de Miranda Gallino), mientras que Taraguy fue más vertical y tuvo su premio con dos tries (Pruyas Tanara y Alfredo Sanabria). En la última jugada, Miranda Gallino tuvo la oportunidad de dar la victoria a las “cebras” pero no pudo concretar el penal y la victoria la festejó Taraguy. Todos los resultados de la fecha 14° fueron: Aranduroga 22 – Taraguy 24 (1-4), Sixty 66 – CAPRI 10 (5-0), San Patricio 15 – Regatas 21 (1-4) y CURNE 23 – Aguará 10 (4-0). En la próxima fecha se jugarán las semifinales (el sábado 6 de agosto en cancha de Aranduroga) y tendrá los siguientes cruces: CURNE vs Taraguy, Aranduroga vs Sixty.

Aranduroga: Germán Duarte Portela, Facundo Morel y Luciano Báez; Juan Ramírez y Francisco Cadenas; Joaquín Vermengo, Lautaro Fey y Matías Gómez Vara; Martín Miranda Gallino y Enzo González; Ignacio Romero Artaza, Isidro Vallejos Barbis, César Jara y Juan Nemirovsky; Agustín Páparo. Ent: Julián del Villar

Taraguy: Emiliano Gómez Coll, Juan Pruyas Tanara y Juan F. Codermatz; Gonzalo Cinat y Ignacio Giménez; Guillermo Abeledo, Alfredo Sanabria y Matías Zabalo; Juan Francisco Gómez Coll, Bruno Broll, Agustín De la Vega, Juan Cruz Chiama, Martín Solari y Santiago Meabe; Horacio Rolón. Ent: Santiago Gallino Yanzi.

Progresión: PT, 2′ try de Germán Duarte Portela, convertido por Enzo González (A), 28′ penal de Bruno Broll (T), 30′ penal de Enzo González (A), 37′ try de Matías Zabalo, convertido por Broll (T) y 41′ penal de Enzo González (A). ST, 4′ penal de Enzo González (A), 14′ penal de Enzo González (A), 19′ try de Juan José Pruyas Tanara, convertido por de Broll (T), 25′ penal de Martín Miranda Gallino (A) y 27′ try de Alfredo Sanabria, Convertido por Broll (T).

Cambios: PT, 10′ Gonzalo Ognio por Duarte Portela (A) y 38′ Patricio Santillán por Morel (A). ST: 12′ Alejandro Gallardo por Abeledo (T) y Julián González García por E. Gómez Coll (T), 13′ Domingo Gómez Sierra por J. F. Gómez Coll (T), 17′ Juan M. Meabe por S.Meabe (T), Gianluca Scocco por Ramírez (A), 20′ Fernando Hospital por Pruyas Tanara (T) y José Acevedo por Báez (A), 23′ Gonzalo Saade por E.González (A), 25′ Matías Chiama por Solari (T) y Joaquín Gómez por Cinat (T), 28′ Máximo Fagetti por Codermatz (T), Valentín Schiaffino por Romero Artaza (A), Tomás González por Fei (A) y Juan Cruz Márquez por Nemirovsky (A).

Amonestado: ST 40′ Gimenez (T).

Cancha: Aranduroga Rugby Club (Corrientes). Referee: Juan Manuel López (Córdoba). Intermedia: Aranduroga 26-3 Taraguy.