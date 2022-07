La subvariante de Ómicron causa una suba del 30% de casos de COVID-19 en el mundo. La OMS llama a aplicar una dosis de refuerzo a los grupos de riesgo y advierte que la pandemia aún puede causar mucho daño. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los casos de covid a nivel mundial aumentaron un 30% en tan solo dos semanas. Además dijo que en Europa las subvariantes BA.4 Y BA.5 de ómicron son responsables de esta nueva ola de infecciones. En India, donde la pandemia causó más de medio millón de muertes confirmadas, las autoridades sanitarias anunciaron que se detectó una nueva subvariante, denominada BA.2.75. No obstante todo indica que la tasa de muertes “se ha desvinculado” del número de casos. Si bien los contagios se dispararon, la OMS dijo que no provocó un aumento significativo de hospitalizaciones en cuidados intensivos o decesos. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que esta situación pone claramente en evidencia problemas sobre los que la organización lleva meses alertando, como la fuerte caídas de pruebas de diagnóstico en numerosos países. ”Esto oculta la verdadera evolución del virus y la carga real de casos de covid en el mundo”, afirmó. La organización destacó además que no se están administrando los tratamientos que hay en el mercado lo suficientemente pronto como para prevenir casos graves y muertes. Ello se está notando sobre todo en los países pobres, “a donde los nuevos tratamientos, especialmente los nuevos antivirales orales, no están llegando”, sostuvo Tedros. Frente a esta situación, dijo que los grupos de riesgo deben recibir la vacuna de refuerzo.

Fuente: Todo Noticias.