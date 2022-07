Conflicto en Mercedes:

El Superior Tribunal informó ayer que determinó que no tiene competencia en el amparo presentado por el Intendente y que tampoco admitió la presentación del titular del Concejo. El intendente Diego Caram y el Concejo de Mercedes acudieron al Superior Tribunal de Justicia (STJ) por considerar que existía un conflicto de poderes en recientes cruces político-institucionales surgidos en el seno de la Comuna. Por un lado, desde el Ejecutivo plantearon un amparo por considerar que el legislativo local estaba violando sus garantías constitucionales al pedirle que cumpliera con el Artículo 224 de la Constitución Provincial. Y por el otro, concejales argumentaron que el Jefe comunal debía alejarse del cargo temporalmente porque se confirmó su procesamiento en segunda instancia por presuntos delitos relacionados con la función pública. Sin embargo, el STJ rechazó ambas presentaciones. Las decisiones fueron informadas ayer de manera oficial. Dieron detalles de porqué el caso no se tratará en ese ámbito. En primer término, desde el Poder Judicial, se refirieron al amparo que presentó el pasado lunes 18 el intendente Diego “Tape” Caram, quien señaló sobre la existencia de un conflicto de poderes que implicaba la violación de garantías constitucionales por parte del Concejo Deliberante. Sobre esto, el presidente del STJ, Luis Eduardo Rey Vázquez, señaló que “en la Resolución N°3/22, Artículo 4 de la Ley 2903, establece que la acción de amparo puede iniciarse ante los tribunales letrados de cualquier fuero, grado o jurisdicción, en que corresponda por razón de competencia y turno, con excepción de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Electoral y el Superior Tribunal de Justicia”. “El motivo es que el máximo tribunal local ejerce la jurisdicción en grado de apelación para conocer y resolver la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos que determinen sobre materia regida por la misma y controvertida en juicio por parte interesada. También entiende en grado de apelación extraordinaria en las resoluciones de los tribunales inferiores. Su competencia exclusiva y originaria son las causas de competencia entre los poderes públicos de la provincia, entre los tribunales de Justicia con motivo del ejercicio de sus respectivas competencias, en las cuestiones entre un municipio y un poder provincial, entre dos municipios y entre las ramas del mismo municipio”, detallaron en el comunicado del Poder Judicial. En base a esos argumentos, Rey Vázquez consideró que no estarían dadas las condiciones para habilitar la competencia originaria y exclusiva del STJ en la presentación realizada por la defensa de Caram. Además, el STJ declaró inadmisible el planteo realizado por el presidente del Concejo en respuesta a un pedido aprobado por la oposición que tiene mayoría simple en el recinto deliberativo. Con respecto a eso, especificaron que “en consonancia con la resolución anterior”, el STJ también “entendió que no se configuró un conflicto interno municipal establecido por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades”.

Nuevas presentaciones

Por su parte, una de las ediles de la oposición a nivel local -a través de su cuenta en una red social- ayer afirmó: “Haremos las presentaciones correspondientes ante los órganos judiciales, conforme los parámetros brindados por el STJ”.