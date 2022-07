Una mujer con antecedentes penales ligados a la venta de estupefacientes volvió a ser sorprendida cometiendo igual tipo de ilícito, mientras goza del beneficio de prisión domiciliaria en la capital provincial. Con un allanamiento a la casa del hijo de la imputada, la Policía halló envoltorios de cocaína preparados para su comercialización al menudeo. Hace tres años fue apresada por comercializar estupefacientes. María Cristina M. estaba sola en la vivienda de su familiar en pleno acto ilícito cuando llegaron efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, a la 1:15, con acompañamiento de un grupo especial ingresaron al inmueble situado en calle Francia casi Larrea del barrio Villa Raquel. La previa investigación determinó que en ese inmueble cometían el delito que infringe la Ley de Drogas. La recolección de evidencia posibilitó a los detectives obtener una orden de allanamiento expedida por el Juzgado Federal número 1, Secretaría Penal 2. María Cristina no opuso resistencia al verse sorprendida con las “bochitas” de cocaína. En la otra vivienda no encontraron sustancias estupefacientes. La mujer que utiliza una pulsera de monitoreo electrónico, al estar con prisión domiciliaria relacionada a un hecho anterior, ahora podría perder ese beneficio y quedar encerrada en una dependencia de seguridad. En total, las autoridades encontraron junto a la mujer la cantidad de diez envoltorios de clorhidrato de cocaína y un teléfono celular secuestrado a pedido de la Justicia. Trascendió que los principales “clientes” de María eran adolescentes y jóvenes que llegaban en motocicletas a buscar las “bochitas” a cualquier hora del día. En el barrio “los vecinos sabían” que la mujer no dejó de lucrar con una acción ilícita.