La crisis de los productores de tomate en Corrientes continúa agravándose y este jueves ofrecerán toneladas de tomates a precios ultra rebajados. En contacto con ellitoral.com.ar, Miguel Tomasella, uno de los productores afectado, contó que se ubicarán en larotonda de ingreso a la localidad correntina de Goyaa partir de las 9. Además, sostuvo que “se está armando una movida grande”, pero por el momento no cuántos son los que participarán. “Mañana voy a ir con 100 cajones para que los que quieran comprar me paguen a voluntad”. Cada cajón tiene aproximadamente20 kilos de la fruta, detalló a este medio. “Es la única forma de recuperar algo de lo que invertimos, de hacernos escuchar, si no se lo tenemos que dar el tomate a los animales”, señaló. Según el productor, “nadie quiere llevar los tomates al Mercado Central”. “Nos piden una fruta más verde para que pueda durar mucho más en el lugar”, agregó. “No nos están cerrando los números, no sabemos quién se queda con la tajada”, dijo Tomasella. A su vez contó que este miércoles en dicho mercado “el embalado se vendía a $500, después a media mañana se lo rebajó a $300, que es el costo que sale el traslado hasta Buenos Aires”. “El sábado el cajón de tomatesllegó a valer 80 pesos”, sostuvo al dialogar con este medio. Por otra parte, le solicitó a quienes se acerquen este jueves a la rotonda de ingreso que lleven algún recipiente o bolsa para llevarse el tomate. “Yo voy a dejar una caja a un costado para que me paguen lo que crean conveniente”, precisó. Por último alertó que en las próximas semanas es posible que haya un faltante de la fruta en las góndolas por el cambio de temperatura que se espera en los próximos días. “Por el calor que está haciendo en estos días si o si hay que sacarlo, y ahora se viene el frío por lo que seguramente muchos nos vamos a quedar sin tomate porque le estamos exigiendo a la planta”, señaló.