Se desinfla la candidatura presidencial del verborrágico Javier Milei. Además se publicó un informe que detalla que el despeinado más famoso de la Argentina, lleva 7 meses como diputado y aún no presentó ningún proyecto de ley, y de otra naturaleza. Si bien solo faltó a una sesión, el diputado de La Libertad Avanza no estuvo en la mitad de las ocasiones a la hora de votar. Junto con Victoria Villarroel, hasta el momento no ha presentado proyectos de su autoría y no integra las comisiones de trabajo. No estuvo cuando se trató la iniciativa de alivio fiscal para trabajadores, monotributistas y autónomos. Justo ese día Milei no fue al Congreso porque se encontraba en Colombia apoyando al candidato de ultra derecha, que finalmente perdió los comicios presidenciales de aquel país. Ahora se entiende porque regala mensualmente su sueldo de diputado. Porque mucho no trabaja.