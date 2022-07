La Policía de Corrientes secuestro 23 rodados, entre motos y automóviles, y demoró a once personas. en un operativo de control. Se desplegó el operativo en la localidad de San Luis del Palmar durante la noche del sábado y secuestrando 23 rodados, entre motos y automóviles, y demoró a once personas. En el marco de tareas de prevención y contralor, efectivos policiales dependientes de la Unidad Regional I de San Luis del Palmar y de la Comisaria local, llevaron adelante un importante despliegue en diferentes zonas que componen su jurisdicción. Realizaron controles documentarios que arrojaron como resultado el secuestro de 21 motocicletas y 2 automóviles ya que al momento del procedimiento las personas que conducían no pudieron justificar su propiedad y/o procedencia. Del mismo modo, demoraron a un total de once personas, entre ellas un menor de edad para la averiguación de antecedentes. Los demorados y los rodados secuestrados fueron trasladados a la Comisaria de San Luis del Palmar, donde se prosiguen con los trámites y diligencias de cada caso.