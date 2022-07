Se estima que unos 600.000 fieles de distintos puntos del país pasaron por la Basílica de Itatí. Ayer se celebró la coronación pontificia de la Virgen de Itatí de manera presencial. Los festejos comenzaron durante la semana, pero ayer la ciudad se vistió de fiesta para los actos centrales. El arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, ofició la misa central y se emocionó por la pasión de los fieles, que a pesar de la lluvia y las bajas temperaturas celebraron la bendición de la Virgen. Dicen que la fe mueve montañas. Y de eso saben los devotos de la Virgen de Itatí. Con abundante lluvia, un viento gélido que golpeaba las caras Itatí vivió una mañana emocionante. Devotos de distintas partes del país recorrieron cada rincón de la localidad y se llevaron un recuerdo de la patrona correntina. En el pueblo, un extenso operativo de seguridad a cargo de la Policía de Corrientes y agentes viales ordenaba la entrada y salida de autos y colectivos. Pero el destino estaba claro: llegar a la casa de la madre de los correntinos. Desde temprano, los fieles se agolpaban ante las puertas de la imponente basílica para hacer sus pedidos y agradecer favores. Es muy difícil estimar cuántos fieles pasaron por Itatí. Creemos que al menos 600.000 personas visitaron la localidad”, contó a El Litoral el subsecretario de Turismo, Arturo Tabares. Además, según sumó el intendente Francisco Romero a El Litoral, por la localidad pasaron hasta el viernes al mediodía más de 300.000 personas. Todo se desarrollaba con normalidad hasta que —alrededor de las 9.30— agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) recorrían la zona de la costanera que congregaba lentamente a grupos de promeseros que iban a esperar uno de los momentos más mágicos de la festividad: el encuentro en el río de la Virgen de Itatí y la de Caa Cupé, patrona de Paraguay, que “al final no se hizo la peregrinación náutica”. “Por el clima y por la fuerza del río se suspendió, esa fue la orden”, explicaron oficiales de PNA que eran consultados sobre el encuentro, que por tercer año consecutivo no se realizó. “Hay muchas personas que vienen en canoa. No podemos dar un número, pero estimamos al menos unas 300”, contó uno de los funcionarios. En la misa en conmemoración de los 122 años de la coronación pontificia de la Virgen de Itatí, Stanovnik pidió a la comunidad tener paciencia en los tiempos adversos. Arrancó con emoción y fervor agradeciendo a los fieles, y quienes lo tenían cerca vieron cómo alguna que otra lágrima se escapó de sus ojos claros. De las actividades religiosas también participaron autoridades locales y provinciales. Entre ellos, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el viceintendente de Capital, el jefe comunal de San Luis del Palmar, Néstor Buján, y el de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés.