Cuando dijo que la quería. Sostuvo que Claudio se suicidó. En una entrevista radial, Manuel Santamaría, director de los Derechos de la Niñez y la Familia de la Provincia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, entre sus tantas contradicciones e incongruencias, le aseguró a la periodista María Mercedes Vázquez, que Sonia Prystupczuk, no es amiga suya, y que no tiene ninguna relación con ella.

Sin embargo, en capturas de imágenes en redes sociales, Santamaría le dice ‘te quiero mucho’, no sin antes escribirle públicamente que es una persona de buenos sentimientos que inspira a otras. Prystupczuk, que actualmente se encuentra con prisión domiciliaria imputada en dos causas por diversos delitos por su posible participación en hechos de maltrato, abusos de menores y tormentos a niños y adolescente en el Hogar Rincón de Luz de Virasoro, le contesta “Y yo a ti”, “Siempre has estado a mi lado en las buenas y en las malas”. “Solo tengo palabras de agradecimiento. Te quiero mucho. Vos sos la inspiración para todas las personas que trabajamos en tu equipo. Seguirte, acompañarte es un placer y un orgullo”. Menos mal que no es su amiga, ni tiene vínculos con la ex funcionaria detenida, porque si lo fuera, le faltaron las flores y los bombones diarios a través de un servicio puerta a puerta.

Este gran mentiroso en un tramo del reportaje se arrogó cierta capacidad en el derecho con tintes de abogado del fuero penal, atreviéndose a conjeturar que Claudio Flores, literalmente se suicidó, basándose en los resultados de la primera y dudosa pericia que existe hasta el momento. Aseveró que la justicia nunca le comunicó que existía una causa de 2021 donde Sonia Prystupczuk, se encontraba imputada. En realidad, no tiene por qué avisarle específicamente a él. La cedula va directamente a la Cartera que conduce Adán Goya, trámite que cumplimentó el Juzgado de Instrucción, además de solicitarle una serie de datos a través de un Oficio Judicial, donde se le pedía explicaciones sobre lo que sucedía y las tareas específicas que se desarrollan en el establecimiento. Algo que le fue revelado por la jueza Silvia Erika Benítez y el fiscal Julio Aníbal Cazarré al Comité contra las Torturas de Corrientes. Esa información peticionada debía contestarla área por área, una de ellas, la de Santamaría. Sin lugar a dudas, hicieron caso omiso al requerimiento judicial, y ocultaron todo durante más de un año, hasta que ocurrió la dudosa muerte de Claudio y videos de las víctimas y denunciantes circularon por las redes sociales y WhatsApp, destapando la olla.

Tras ese fallecimiento, el periodismo empezó a pesquisar, hizo su trabajo de divulgar los extraños episodios y la comunidad de Virasoro se levantó pidiendo justicia y castigo a los culpables. Si el pueblo no protestaba y la prensa callaba, hasta el día de hoy, todo hubiera pasado desapercibido con un gran grado de encubrimiento y complicidad de los responsables. Entre ellos, Manuel Santamaría.