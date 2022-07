En agosto estaría habilitada la estructura del Puente en la travesía Goya-Esquina sobre el arroyo Guazú. Aún resta terminar la capa asfáltica, siendo la última etapa de la obra, junto a la señalización y colocación de las barandas. El derrumbe de este viaducto provocó una muerte, que hasta el momento la justicia se niega encontrar algún culpable. El 9 de noviembre de 2021, se les dictó la falta de mérito a los únicos acusados por el fallecimiento de Rogelio Schweig. Este comerciante misionero junto a su mujer, cayeron a las aguas de la afluente cuando se trasladaban en su vehículo. La fatalidad ocurrió el 9 de julio de 2017. Días antes el puente había colapsado y no había ni señalización, ni guardia de prevención, que advirtiera sobre el derrumbe. Hace 8 meses atrás el juez de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, no encontró méritos suficientes para procesar a la diputada nacional Ingrid Jetter, que al momento del accidente, se desempeñaba como delegada Regional de Vialidad Nacional. Tampoco halló culpabilidad para los funcionarios de ese organismo y aquellos policías que estuvieron imputados por la caída del Ford Ecosport que transportaba a Schweig. Todos estaban acusados de incumplimiento en los deberes de funcionario público. Sin embargo para el Juez Vallejos, no hay responsables por la pérdida de esta vida. Cuando se inaugure este tramo habrá un corte de cintas y probablemente aplausos y las fotos para la hinchada, mientras el arroyo Guazú será el mudo y eterno testigo de una muerte evitable.