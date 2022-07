Un sacerdote de San Rafael, Mendoza, declararía contra Benjamín Netanyahu, ex primer ministro del Estado de Israel, por los bombardeos a la Franja de Gaza. Es la primera vez que en Argentina, se inicia un juicio contra ese país de medio oriente, y más aún, por posibles crímenes de guerra. El cura se llama Jorge Hernández y su parroquia fue destruida por los bombardeos israelíes entre julio y agosto de 2014 cuando brindaba servicios religiosos en ese lugar. El abogado Sergio Parodi, fue quien impulsó la denuncia en 2014, que se encuentra radicada en el Juzgado Federal 1 de Mendoza. En su momento se argumentó que no había víctimas argentinas para avanzar en la causa, pero ahora deberá aceptar la testimonial de Hernández, quien estaba a cargo del único templo católico en Palestina, y donde extrañamente Israel dirigió sus bombas con una alta tecnología de verificación de blancos. La acusación también alcanza al Vaticano en la figura del Papa Francisco por no accionar contra Netanyahu, y también contra la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner. Cuando sufrieron el ataque el religioso argentino estaba al cuidado de 29 chicos discapacitados, mujeres con bebés y un grupo de monjas. Actualmente la justicia busca el paradero del cura Hernández, para hacerlo testimoniar.