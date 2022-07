Inflación:

La suba de alimentos se disparó 4% en la primera quincena de julio. En medio de la reestructuración del equipo económico, los productos que componen la canasta básica aumentaron un 1,5% en la última semana, y el precio de los alimentos se disparó un 4% en la primera quincena de julio y preocupa el arrastre para las siguientes semanas. El transcurso de la segunda semana del mes marcó un nuevo aumento de los precios de los alimentos y el espiral inflacionario no se detiene. En los últimos siete días, los precios que componen la canasta básica de alimentos mostraron subas del 1,5% promedio. De acuerdo a un informe de la consultora LCG al que pudo acceder El Destape, el índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 5,6% en las últimas cuatro semanas. En esta oportunidad, seis de los 10 segmentos relevados registraron una suba semanal por encima del 2%. según apuntó el informe. Casi un tercio de la canasta tuvo un aumento en la semana y de mantenerse esta dinámica, en menos de un mes todos los productos habrán ajustado al menos una vez.

Así le fue a cada rubro alimenticio:

Comidas listas para llevar: 3,2%

Bebidas e infusiones para consumir en el hogar: 2,6%

Azúcar, miel, dulces y cacao: 2,1%

Frutas: 2,1%

Condimentos y otros productos alimenticios: 2%

Aceites: 2%

Productos lácteos y huevos: 1,2%

Carnes: 0,8%

Productos de panificación, cereales y pastas: 1,4%Verduras: 0,3%

Descontrol de precios

El presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, afirmó que en la última semana “los comestibles aumentaron un 10%” en territorio bonaerense. Además pidió terminar “con las especulaciones de los formadores de precios”. En diálogo con Radio Provincia denunció que “este lunes encontramos en los mayoristas un 10% o un poco más de aumento en productos comestibles y más del 13% en artículos de limpieza, con el agravante de que no había rollos de cocina ni papel higiénico porque no se está produciendo a causa del aumento del valor de la celulosa”. A su vez, agregó que “el café, que 30 días atrás había sufrido un incremento del 20%, ahora tuvo otro golpazo de precio”. En ese sentido que “fue una semana de incertidumbre y poca venta”, ya que “muchos se abastecieron por demás y otros lo justo”. La disparada de precios se dio en paralelo a la semana en que el Indec difundió la inflación de junio. El índice de Precios al Consumidor fue del 5,3% y en los primeros seis meses del año, el incremento general de precios fue del 36,2%. El alza de alimentos y bebidas no alcohólicas (4,6%) fue la que tuvo mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de la división se destacó el aumento de verduras, tubérculos y legumbres, aunque el incremento de carnes y derivados fue lo que más incidió en la mayoría de las regiones. Con los datos que muestra lo que va de julio, se espera que en el próximo informe que difundirá el organismo estadística se registre un aumento mucho mayor que presione el nivel general de los precios de la economía. Asimismo, esta suba de alimentos podría conjugarse con los aumentos tarifarios futuros que traerá la segmentación.