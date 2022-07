Policías se concentraron esta mañana frente a la Gobernación por mejoras salariales. Desde diferentes puntos de la provincia, delegaciones de policías retirados y en actividad, se manifestaron por mejoras salariales para personal en actividad y retiro. Como lo habían anunciado la semana pasada, se concentraron frente a la Casa de Gobierno, sobre plaza 25 de mayo. Hay enojo porque no tienen interlocutor con el Gobierno provincial y los aumentos dados por el Poder Ejecutivo no alcanzan a emparejar la escalada inflacionaria. “La provincia recibe gran cantidad de recursos en coparticipación y el Gobierno provincial no avanza en mejoras salariales”, expresó uno de los referentes policiales.