Tras constituirse, la querella pidió la detención del Director del Hospital de Garabí, Juan Romero Poma, por el abuso sexual con acceso carnal a una menor de 13 años que ahora tiene 14. La denuncia fue radicada por la madre de la adolescente el pasado 7 de julio, y a más de 20 días de esa presentación, aun no se ordenó la Cámara Gesell. Para casos de delitos sexuales contra una menor, está diligencia judicial debe ser inmediata y de carácter urgente, no más allá de 24 horas. La chica le confesó todo a su madre, aunque se advierte, que fue manipulada afectivamente por Romero Poma, quien sería de origen extranjero. La policía tiene un mensaje de texto donde se confirma un fuerte vínculo sentimental que logró el médico de alrededor 58 años con la jovencita ahora de 14 años. La acusación se encuadra en gravemente ultrajante, ya que la menor tenía apenas 13 años cuando el profesional la sedujo a tener relaciones sexuales. Tanto que le inyectada anticonceptivos para prevenir su embarazo, y suprimir otro tipo de prevención. Los abusos vienen desde hace un año, cuando Romero Poma la contrató como niñera al cuidado de su pequeña hija. Esta semana la adolescente huyó de su domicilio, pero fue hallada por la policía que la regreso a su hogar. Es el segundo caso en que un Director de Hospital es acusado por abuso sexual con acceso carnal a una menor de edad. El otro de pedofilia sucedió en Saladas e involucra al Titular del Hospital Regional María Auxiliadora, Eduardo Pujol. En ninguna de las circunstancias fueron separados de sus cargos hasta que culmine el proceso judicial. Siguieron ejerciendo sus funciones. Asimismo, en las dos situaciones los fiscales actuaron de manera tardía, siendo también, que gran parte de la prensa local, demoró en informar. No obstante la acusación contra Romero Poma, se mantiene oculta para los medios periodísticos de Corrientes.