Sorpresa en el básquet correntino porque Paolo Quinteros dejó de ser jugador de Regatas, en diálogo con Radio Sudamericana dijo “no voy a continuar en Regatas, no estoy esta temporada en los planes del entrenador, ni en la de los dirigentes”. En este sentido expresó “se terminó un ciclo fueron muchos años muy lindos, muy buenos en lo deportivo y en lo personal, estoy sumamente agradecido con el club”. Sobre la decisión del Club y del entrenador manifestó “es entendible, hay que aceptar la decisión de los demas si hay nuevos proyectos, por primera vez puedo decir que soy jugador libre porque nunca lo dije, no tengo club”. “Porque en 11 años siempre le di la prioridad a Regatas, esperé hasta último momento para terminar arreglando porque sabíamos que siempre llegábamos a buen puerto”, explicó. Ante su nuevo presente y el hecho de seguir jugando al básquet, Paolo Quinteros aseguró “si claro, la decisión viene por eso porque yo le planteé al club que yo iba a continuar una temporada más a raíz de eso es que viene esta decisión”. “No tengo rencor ni estoy molesto con la decisión, entiendo la situación la culpa no es de ellos tampoco de que yo decidiera jugar un año más, no es culpa de ellos que tengan otro proyecto por ende no estoy enojado con nadie al contrario estoy súper agradecido por la cantidad de años que hemos trabajado juntos”, declaró. Además confirmó que seguirá viviendo en la ciudad de Corrientes, porque se siente un correntino más, tiene a sus amigos y a su novia: “No voy a dejar Corrientes”, afirmó. También les habló a los hinchas de Regatas y les manifestó su agradecimiento “siempre estuvieron conmigo en las buenas y las malas el hincha siempre estuvo alentando, siempre los voy a llevar en mi corazón, lo mismo que a Regatas porque fueron 11 años así lo siento y así será”. Al ser consultado sobre si jugaría en San Martín, en una contundente respuesta aclaró “es una pregunta que no me gusta porque primero por respeto al club no por San Martín, si por respeto de Regatas es una cuestión de ética y respeto soy de esos jugadores que se manejan así”. “Repito no tengo nada en contra San Martín, es un excelente club con excelentes dirigentes, esto se trata de ética y respeto, eso no sucedería no soy de esos jugadores que se van de un lado a otro como si nada”, concluyó.