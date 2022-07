Escándalo en Garabí. El actual Director del hospital y ex concejal de esa localidad, Juan Romero Poma, fue denunciado ante la Fiscalía de Santo Tomé por abuso sexual con acceso carnal a una adolescente que ahora tiene 14 años. Los vejámenes ocurrirían desde hace un año, cuando el médico la contrató como niñera, para que cuide y atienda a su pequeña hija. La jovencita se atrevió a contarle a su madre lo que estaba padeciendo, y el domingo junto con el abuelo de la menor, le encararon a Romero Poma en su domicilio, quien terminó reconociendo que mantenía esas relaciones. No obstante pidió que no le denuncien, amenazando con revelar que un tío también la abusaba. Finalmente el martes por la mañana se presentaron ante el Fiscal Facundo Cabral a radicar la acusación, que como primera medida ordenó el secuestro del celular de la víctima, que casualmente Romero Poma lo había mandado a arreglar para tener contacto con ella. La Jueza de Garantías de Santo Tomé, Sara Durand, es la responsable en ordenar las actuaciones judiciales. Hace un poco más de una semana, Noticias Taragüí, reveló que el Director del Hospital Regional de Saladas, el pediatra Eduardo Pujol, tenía una denuncia por abuso sexual agravado, sin que por ahora, haya sido separado preventivamente del cargo. Se mostraron videos de una charla íntima entre Pujol y la niña, pero hasta el momento la causa camina a paso de tortuga. ¿Pasará lo mismo con el caso Garabí?