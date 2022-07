El 16 de agosto de 2018, una mujer denunció que su ex suegro abusó de su pequeña hija. Ocurrió en Ituzaingó. El relato de la nena, en ese entonces de 3 años en una demorada Cámara Gesell, fue estremecedor y determinante. Se tardó más de un mes en recoger la testimonial de la víctima. Extrañamente esta diligencia judicial se tuvo que realizar tardíamente en Santo Tomé por la insistencia de la madre. Para los vejámenes, el abuelo degenerado utilizaba objetos. Tras la acusación se mantuvo prófugo por dos meses, hasta que decidió entregarse, ya que había un despacho para que interpol lo busque. No estuvo más de dos o tres días detenido, hasta que pago una fuerte fianza de 200 mil pesos y quedó en libertad. Juan Ramón Correa, quien hoy tendría 58 años, nunca más volvió hacer encarcelado por cometer vejámenes a su nieta. Un ginecólogo que revisó a la menor constató que fue víctima de una violación, insólitamente la médica judicial, opinaría lo contrario. Aunque el Fiscal Eugenio Balbastro desarrolló su tarea, el juez de Instrucción y Correccional, Néstor Oscar Anocibar, demoró la mayoría de las medidas. En la llamada capital de la energía, un pueblo no tan populoso, todo el mundo se conoce. Y las versiones indicaban que Correa era el testaferro de un ahora ex intendente, como se dice un perro de paja. Los abusos se cometían cuando la niña, por la separación de la pareja, quedaba al cuidado de su padre que la terminaba llevando a pasar algunos días con sus abuelos. Correa está procesado hace dos años, pero el expediente literalmente se congeló luego de ser elevado a juicio. Horas atrás, dos peones de un campo en Santo Tomé, fueron detenidos por violar de un adolescente desde que tenía 11 años, actualmente tiene 17. Los abusadores lo extorsionaban con fotos, que publicaban en las redes sociales. Estos dos tarados seguramente estarán un buen tiempo encarcelados por haber consumado un aberrante delito, y simplemente también, porque no tiene protección política.