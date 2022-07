Jennifer Ojeda habló en exclusiva con Radio Dos, luego de ser víctima de un caso de violencia machista de parte del DT de Defensores de San Roque. “Nunca me pasó, y duele muchísimo porque estamos preparadas para éstos y cualquier tipo de partidos”. Eric Villalba (exjugador de Boca Unidos, entre otros equipos) había dicho que el partido de su equipo con Rivera de Bella Vista “no podía ser dirigido por una señorita”. “Estamos capacitadas para dirigir cualquier tipo de partidos”, expresó, en el programa Desayuno por Radio Dos Jennifer Ojeda, la árbitro de la Liga Bellavistense de Fútbol, quien fue discriminada por el DT de Defensores de San Roque, Eric Villalva, tras el partido de ese equipo con Rivera de Bella Vista. Adelantó que realizarán una presentación ante el Tribunal de Disciplina de la institución, y ante el Consejo Federal de AFA, para que se tomen medidas y “no vuelva a ocurrir”. “Me tomó por sorpresa porque el partido fue todo lo normal que pudo haber sido” dijo la arbitro correntina discriminada por ser mujer en un partido en Bella Vista. “Es la primera vez que me pasa. Fue una discriminación hacia la mujer arbitro” aseguró, y agregó: “lo que duele es que éste señor jamás se quejó por una cuestión técnica o por un error arbitral que puede ocurrir. Dijo que el partido no podía tener por árbitro a una ‘señorita'”. Sobre su carrera en el futbol contó que “Venimos arbitrando hace mucho tiempo, nunca paso algo asi, es grave, no puede volver a pasar”. En este sentido adelantó que realizarán una presentación ante el Tribunal de disciplina para que se tomen las medidas pertinentes.

El hecho

El domingo último, Defensores de San Roque cayó (1-0) en su cancha ante Rivera de Bella Vista, en el primer cruce de las semifinales de la Liga Bellavistense de Futbol. Tras finalizar el encuentro, el entrenador del elenco local, Eric Villalva, descargó su enojo con una declaración machista contra la arbitra principal del partido. “Es algo insólito que te pongan en una semifinal a una señorita. De los 10 offside 3 no eran. Yo creo que si tienen que agarrar confianza tienen que mandarlo en el campeonato, no en estos tipos de partidos”, cuestionó el exjugador de Boca Unidos y Ferroviaio en dialogo con el programa “Potrero TV”. Luego, aseguró que”Defensores se está jugando muchas cosas con chicos que recién empieza. Por ahí uno no quiere falta de respeto, entonces se la aguanta. Capaz con un hombre va y se le dice las cosas de frente y va a entender, pero a una dama no le podes decir nada”, concluyó.