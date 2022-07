Ofrecen recompensa de $500 mil para quien aporte datos sobre el asesino de Luis Walberto Morales.l Juzgado de Instrucción 1, a cargo de Norma Beatriz Agrasso, emitió un oficio en el cual resalta el ofrecimiento de una recompensa de medio millón de pesos a quien “pueda aportar datos ciertos para dar con los autores del homicidio” ocurrido en el barrio Quintana. Cerca de cumplirse cuatro meses desde el asesinato a puñaladas de Luis Walberto Morales, la investigación no avanza. Se halla inmersa en un estancamiento que llevó a la Justicia a difundir el ofrecimiento de una recompensa económica, a la persona que brinde datos concretos para esclarecer el crimen. Morales, de 63 años, murió el 2 de abril a raíz de once puñaladas que le asestaron en la cocina de su vivienda del barrio Fray José de la Quintana. Hasta el día de hoy no hay mayores detalles. Si bien existía un sospechoso, en todos los procedimientos realizados no pudieron relacionarlo en forma alguna. Cualquier novedad al respecto podrán brindarla ante la comisaría más cercana a su domicilio o bien al Juzgado de Instrucción 1, cuyo número de teléfono fijo es el 379-4104366, calle Carlos Pellegrini 1058 planta baja.