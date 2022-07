Desmanes a la salida de un boliche de Corrientes en un hecho de violencia que se registró durante el fin de semana. Las imágenes se viralizaron por redes sociales. Las escenas de pugilato con corridas y trompeaduras se repiten en la madrugada de los domingos. Esta vez sucedió en la vereda del predio bailable El Refugio, ubicado por calle Uruguay en el barrio Aldana. La seguridad privada, si es que existe, solo actúa dentro del local. Las fuerzas policiales si te he visto no me acuerdo. No se puede pedir tampoco que los uniformados estén en la puerta de cada uno de los boliches de la ciudad, a no ser que cobren un adicional como en otros lugares. Hasta que no ocurra lo de Villa Gesell, con una muerte, las autoridades y responsables del control de estos desmanes, por ahora siguen mirando desde la tribuna.