Esta mañana se designó a la Comisión que normalizará el Club Deportivo Mandiyú. La designación se hizo por parte de la Inspección de Personas Jurídicas del Gobierno de Corrientes. Las nuevas autoridades tendrán la tardea de normalizar la institución y llamar a elecciones en los próximos 90 días. Raúl Horacio Correa quedó a cargo del Club, junto a Ramón Pruyas y Ángeles Garrido como secretario y tesorera, respectivamente. Belén Vergez, titular del área, recibió a Correa, que es el presidente de la Comisión Normalizadora, al secretario, Ramón Pruyas y a la tesorera, Ángeles Garrido. La titular de Inspección de Personas JuVergez resaltó que se está “trabajando fuerte con el equipo para lograr su asamblea y que elijan democráticamente a sus autoridades”. El órgano estará encargado de realizar los trámites pertinentes, presentar en 30 días un informe patrimonial y financiero, además del padrón de socios. En los próximos 90 días, la Comisión deberá llamar a elecciones para que los socios voten a una nueva Comisión Directiva. Raúl Horacio Correa, ex jugador y titular de la Comisión Normalizadora, destacó en charla con Radio Sudamericana que “es una gran alegría que el Club empiece a crecer, que tenga sus hinchas y votantes y vamos a llamar rápidamente a elecciones”. La Comisión deberá presentar un estado patrimonial en un mes. Por su parte, Ramón Pruyas, designado secretario, expuso que “se logró el primer objetivo, que es normalizar y la gran responsabilidad de entregar el Club a las autoridades electas”. Indicó que posteriormente, se buscará que la institución cuente con el padrón normalizado de socios y una sede social para sentar antecedentes y que no pase de nuevo esto”. Posteriormente, ratificó la intención de que el Club tenga su propio predio para que las diferentes divisiones puedan utilizarlo. Finalmente, Ángeles Garrido, la tesorera normalizadora auguró que “esperamos tener colaboración para recibir la información necesaria”. Cabe recordar que Raúl Horacio “Gurka” Correa es un ex jugador del Club, que fuera marcador de punta en el equipo que ascendió a la primera división del fútbol argentino en el año 1988.