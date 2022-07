La Dirección de Estadística y Censo de la Provincia dio a conocer los resultados, para Corrientes y el NEA de la medición económica del mes pasado. Una familia tipo (compuesta por 4 integrantes) necesitó de $39.198 para no ser indigente y $87.879 para no ser pobre. Una persona necesitó $28.440 para no ser pobre en Corrientes. El impacto de la inflación en las provincias del nordeste es feroz. También un individuo necesitó $12.685 para no ser indigente. En mayo, una misma familia había necesitado $37.490 para no ser indigente y $84.052 para no ser pobre. Respecto al Índice de Precios al Consumidor del NEA, para el mes de junio 2022 la variación general de precios respecto al mes anterior fue de 4,9%. La variación anual acumulada fue de 36,3% y la interanual observada (junio 2022 vs junio 2021) fue de 65,1% Estimaciones propias en base a CBA y CBT Gran Buenos Aires – INDEC.