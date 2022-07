El presidente Alberto Fernández participo en la Cumbre del Mercosur que se realiza en Luque Paraguay, y señalo. “Tenemos que estar más unidos que nunca, sino vamos a cometer el peor de los errores”. Así mismo instó hoy a sus pares del Mercosur a “ponerse de acuerdo para trabajar juntos”, en un continente que “tiene lo que el mundo busca para el mañana”, como alimentos y energía, y les pidió que no los “ilusione la idea de buscar soluciones individuales que son de corto aliento”. “Tenemos que estar más unidos que nunca, hay que resolver las asimetrías” dentro del bloque que preocupan a Uruguay y Paraguay. El cónclave se realiza en Luque y se trata de la primera reunión presencial tras los dos años de pandemia. La decisión de Uruguay de negociar individualmente con China, tema clave en la agenda. El Jefe de Estado llamó hoy a sus socios del Mercosur a explorar la posibilidad de hacer un acuerdo comercial conjunto con China y dijo que “unidos somos más fuertes”. “¿Por qué no vemos la factibilidad? Sería mucho más fuerte ese acuerdo”, dio Fernández al exponer ante sus pares del Mercosur en Paraguay, donde agregó: “Entendamos que debemos estar juntos porque unidos somos mas fuertes”. En ese marco, instó asimismo a “resolver las asimetrías” dentro del bloque que preocupan especialmente a Uruguay y Paraguay. Las declaraciones de Fernández se dan luego de que Uruguay anunciara -previo a la cumbre- que finalizaron los trabajos para el estudio de factibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y que ahora se inicia el camino de negociación del tratado en sí mismo. En esa línea, Fernández propuso que los países del bloque se asocien para aprovechar los beneficios de la explotación del gas que se lleva a cabo en Argentina. Alberto Fernández arribó pasadas las 11.40 a Paraguay, donde fue recibido por su par Mario Abdo Benítez, y el canciller de ese país, Julio César Ariola, en la explanada del Centro de Convenciones donde se realiza el encuentro de mandatarios. Fernández recordó que en sus últimas visitas e intervenciones en los foros internacionales quedó claro que “Europa demanda la energía de América Latina”, y recordó que Argentina, Bolivia y Chile tienen la mayor reserva de litio del mundo, al tiempo que estimó que “deberían trabajar juntos” para aprovecharla. El jefe de Estado indicó además que en la actualidad, el mundo está dividido por la guerra en el este de Europa y “se está hambreando” y que en el hemisferio sur se encuentran ubicadas las “principales víctimas” de ese conflicto bélico. “Hay una enorme complejidad que vive el mundo. El mundo se divide. El hambre empieza a asediar al mundo entero y en el hemisferio sur están las principales víctimas”, subrayó al exponer en la ciudad de Luque, a pocos kilómetros de Asunción. Asimismo Fernández consideró que los mandatarios de los países del Mercosur gobiernan “en un tiempo singularmente difícil en el mundo” por surgimiento de la pandemia de coronavirus y luego la guerra, y dijo que “no tomamos dimensión aún de la gravedad del problema”. “Argentina heredó lo que heredó y tuvimos que hacer un enorme esfuerzo por volver a reconstruir el sistema de salud”, aportó el presidente. Destacó además que “América Latina es una región de paz donde nadie se prepara para la guerra”, y afirmó que el subcontinente “puede dar cátedra” e materia de “respeto por los derechos humanos y a las diversidades”. “Hoy, en el mundo hay regiones, y no países. Caminamos en un mundo que está en la cornisa, y nadie se debe caer”, afirmó Fernández. Para concluir, puntualizó: “El Mercosur debe vivir muchos años más y debe vivir siempre en una América Latina unida porque le mundo ha cambiado. Si no lo entendemos, no habremos aprendido las enseñanza del Papa Francisco quien siempre afirma que nadie se salva solo”.