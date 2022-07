El diputado radical Mario Negri señalo que “La primera minoría elige al presidente en Diputados”. Si bien había trascendido que la oposición no iba a interferir en la selección del nuevo presidente de la Cámara de Diputados y anticipó que podría abstenerse en la votación de este martes, las recientes declaraciones del diputado Mario Negri despertaron las alertas en el oficialismo. “Mi opinión es que la primera minoría elige el presidente de la Cámara”, señaló Negri al ser entrevistado este domingo en Radio con Vos. Y agregó: “De qué manera nos vamos a comportar ese día lo vamos a resolver el lunes en una reunión del interbloque. La idea es que todos tengamos una posición común”. Con la designación de Sergio Massa al mando del “superministerio” que manejará Economía, Producción y Agricultura, el Frente de Todos ya tiene definido quién lo reemplazará como presidente de la Cámara de Diputados. De no mediar ningún contratiempo, el cargo quedará en manos de la diputada Cecilia Moreau. La legisladora es una de las cercanas al ex intendente de Tigre y referente del Frente Renovador, que a su vez se desempeña como vicejefa del bloque del Frente de Todos que comanda Germán Martínez, hombre que responde al presidente Alberto Fernández. Cecilia, hija del histórico Leopoldo Moreau, ocupa ese cargo desde los tiempos en que Máximo Kirchner era jefe de la bancada y fue ganando cada vez más influencia en las negociaciones hacia adentro y hacia afuera del heterogéneo bloque del oficialismo. Negri señaló que hasta el momento “solo hubo trascendidos” y que Juntos por el Cambio “no tiene oficialmente ningún nombre” por parte del Frente de Todos. Lo que sí se les comunicó es que el oficialismo convocó a una sesión para el martes, en la que se aceptará la renuncia de Massa, que hasta el momento es el titular del cuerpo, y se designará formalmente a la nueva autoridad máxima del recinto. En Juntos por el Cambio, la candidatura de Moreau no es bien recibida. Remarcan su escasa trayectoria en el Congreso como para ocupar el rol de la presidencia. También, la tildan de “patoteril” y “poco templada”. La diputada Cecilia Moreau es la elegida del oficialismo para ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados La massista carga con haber introducido la palabra “negligencia” en la letra chica de la ley de vacunas contra el COVID-19, lo que dificultó las negociaciones con Pfizer, y actualmente está detrás de la elaboración de una nueva Ley de Alquileres. Hace unos días, Germán Martínez dijo estar convencido en que “la mayoría de los bloques opositores van a contribuir a que las cosas se puedan hacer bien”. Dio a entender que podría surgir “alguna voz disonante” pero que le parecía que iban a lograr “un punto de acuerdo para trabajar con celeridad en la próxima sesión del día martes” con los partidos disidentes. De resultar elegida, se produciría un hecho histórico en el Congreso: dos mujeres mandarían en ambas Cámaras. Cristina Kirchner en el Senado y Cecilia Moreau en Diputados. Así, el primer objetivo es que todas las partes que integran el Frente de Todos en la Cámara Baja mantengan la unidad en las posturas ante la agenda parlamentaria que surgirá con el desembarco del líder del Frente Renovador en áreas clave del gobierno, nada más y nada menos que las encargadas de atender la situación económica del país. Una vez que se acomode el nuevo organigrama parlamentario, se deberá poner fecha para una sesión, en la previa a la visita del jefe de Gabinete Juan Manzur pautada para el 31 de agosto próximo.