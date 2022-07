Hay quejas hacia el Poder Ejecutivo desde sectores de la policía provincial y el servicio penitenciario local. La mejora para este sector de trabajadores estatales no llega al 10%. Recibirán entre $5 mil y $7 mil es la diferente entre el mes de mayo y julio que recibirán en sus bolsillos los aumentos anunciados por el ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia el pasado martes. Contrasta con los recursos recibidos desde Nación. Con las mejoras recibidas en los salarios de julio, policías provinciales no podrán cubrir siquiera una boleta del consumo energético (DPEC). Anuncio que solamente apuntó al mes de julio. Para el mes que viene, el Poder Ejecutivo provincial volvería a realizar anuncios que apuntarían al Plus salarial que reciben activos y pasivos de toda la administración pública. Estos anuncios no mermaron el malhumor de los estatales, quienes están activos más los jubilados y pensionados. Su poder adquisitivo siegue licuándose ante la inflación. Pero la base del enojo es que hay recursos para dar aumentos que morigeren, al menos un poco más, ese impacto voraz inflacionario. Desde iniciado este año, en enero 2022 las arcas correntinas como las del resto de las provincias, reciben ingresos récord de coparticipación. En el caso de Corrientes incluso recibió más dinero por la emergencia ígnea durante el pasado verano. Solamente en Aportes del Tesoro Nacional, conocido con la sigla ATN, la provincia del Chamamé recibió $800 millones. En junio pasado el Gobierno de Corrientes liderado por la UCR y que integra la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) con el PRO y quiere encabezar la fórmula presidencial para las elecciones de 2023, recibió $21.795 millones por Coparticipación Federal, lo que marca récord histórico en volumen de recursos frescos: en promedio, llegaron más de $1.000 millones por día hábil con incremento interanual del 88,53%. Entre el 1 de enero y el 30 de junio, el Tesoro correntino recibió $95.365 millones en Coparticipación con una suba interanual del 69,64% al cierre del primer semestre. Además, el Gobierno Nacional envió $800 millones en ATN y fondos no automáticos. El destino de todo ese volumen de recursos es un verdadero misterio.

Alcances específicos

Incremento para la policía: 4.700 agentes (de cabo 1ro a Sgto 1ro) de un total de 8.400, recibirán aumentos entre 5.000 a 7.000 pesos. (7 a 9 % de aumento). La gran problemática es la importante porción del salario que no depende del valor punto. Entre el plus y los adicionales (adicional COVID uno de ellos), implican el 55% del sueldo de un Cabo 1ro. Los cálculos hechos sobre los aumentos dados por el Gobierno provincial son: 6 mil millones de pesos de inversión salarial, es menos de lo que el Poder Ejecutivo ya se quedó de los recursos de los trabajadores, durante el primer semestre. Hay que tener en cuenta que durante el primer semestre del año 2022 el gobierno de Corrientes, se quedó con 10 mil millones de pesos que podrían haber tenido como destino el aumento salarial. Los datos revelados y cuadro comparativo pertenecen al senador provincial M.B. Allí radica el enojo de los sectores policiales activos y pasivos. Además, la administración provincial sigue esquivando la discusión de fondo que tiene que ver con los plus salariales que significan el 40% de los sueldos públicos.