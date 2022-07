Los Pumas cayeron ante Escocia en el segundo partido de la era Cheika. El seleccionado argentino no fue rival para el equipo europeo y cayó por 6-29. En lo que fue su segundo partido desde el regreso luego de tres años sin jugar en tierras argentinas, Los Pumas, bajo el comando de Michael Cheika, no encontraron funcionamiento y perdieron contra Escocia por una abultada diferencia.

Los Pumas: 1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Julián Montoya (C), 3. Francisco Gómez Kodela; 4. Guido Petti, 5. Matías Alemanno; 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Rodrigo Bruni; 9. Gonzalo Bertranou, 10. Santiago Carreras; 11. Juan Imhoff, 12. Jerónimo De La Fuente, 13. Matías Orlando, 14. Santiago Cordero; 15. Emiliano Boffelli

Escocia: 1- Pierre Schoeman, 2- Dave Cherry, 3- Zander Fagerson, 4- Sam Skinner, 5- Grant Gilchrist (cap), 6- Rory Darge, 7- Hamish Watson, 8- Matt Fagerson, 9- Ben White, 10- Blair Kinghorn, 11- Duhan van der Merwe, 12- Sam Johnson, 13- Mark Bennett, 14- Darcy Graham, 15- Rory Hutchinson.

Incidencias del partido

Inicio del partido en Jujuy.

Penal para Esocia a los 3 minutos del encuentro que termina en conversión. 3-0 gana Escocia

Penal para Argentina: Los Pumas convierten el penal a favor y ponen el partido 3-3 a los 12 minutos del compromiso.

Minuto 34 del partido: El equipo de Michael Cheika vuelve a sumar de a 3 tras anotar un penal. 6-3 gana Argentina en Jujuy.

TRY DE ESCOCIA: Tras el forcejeo en la linea de Try de Argentina el conjunto escocés marca el primer try del partido. Tras el fallo en la conversión, el partido esta 6-8.

Fin del primer tiempo

Inicio del segundo tiempo

TRY DE ESCOCIA: Minuto 43 del encuentro, el equipo de Cheika cae 6-15 luego del try y conversión del conjunto europeo.

TRY ANULADO DE ARGENTINA: Guido Petti había marcado el primer try argentino de la tarde pero fue anulado por los colegiados del encuentro. Sigue 6-15 el partido en Jujuy a los 50 minutos de partido.

TRY DE ESCOCIA: El conjunto argentino se aleja de la victoria luego de que Esocia anotase el tercer try de la jornada para poner el partido 6-22 a los 55 minutos del encuentro.

TRY DE ESCOCIA: En 64 minutos de partido, Escocia amplía la ventaja sobre Los Pumas y pone el partido 6-29 a favor de los europeos.

FINAL EN JUJUY: Los Pumas cayeron ante una gran actuación de Escocia, quienes fueron ampliamente superiores al equipo de Cheika.