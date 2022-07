La justicia entrampada por el caso del intendente de Mercedes, Diego Martín Tape Caram, a quien el Concejo Deliberante quiere suspender en su cargo, luego que se le ratifique su procesamiento por Incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real. Según dispone en su último párrafo el artículo 224 de la Constitución de la provincia, en los casos de procesos penales que involucren al intendente, vice-intendente y concejales, confirmado el procesamiento en segunda instancia por delitos relacionados con la función pública, se produce la suspensión inmediata en el ejercicio del cargo y la separación definitiva en caso de condena firme. La polémica se abre al retroceder el pasado reciente, cuando en 2018 el cuerpo deliberativo de Garabí destituyó de su cargo al intendente radical de esa localidad, Erasmo Chukel. Se lo acusaba de no presentar los balances contables de 4 años de su gestión, recortarle los fondos al legislativo municipal y tener un procesamiento firme en una causa penal. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia declaró nula la resolución del Concejo Deliberante, ordenando que lo repongan en su puesto. Chukel estaba procesado por abuso sexual simple contra una menor de edad, delito por el que hace unos meses atrás fue finalmente condenado y fue noticia nacional. Actualmente se desempeña como edil de esa localidad y su hija es la jefa comunal. Surge el interrogante de por qué Chukel sigue en funciones, amparado en la redacción de una Constitución, que solo suspende aquellos que incumplen los deberes públicos, pero increíblemente les deja permanecer en funciones, siendo abusadores sexuales. Concejales destituyen a un intendente por no cumplir y violar las normas municipales, principalmente por no rendir cuentas del uso del dinero que aportan los vecinos, pero la Corte Provincial lo hace reasumir en un fallo más político que judicial. Dictamen que también evitó, la realización de una consulta popular para determinar si Chukel podía continuar siendo el intendente de Garabí. Como se dice, hecha la ley, hecha la trampa, en este caso, por la propia justicia.