Aunque pocos lo entiendan, y otros no lo crean, el próximo 2 de agosto se realizará un juicio por una pintada de 30×40 centímetros. Mientras tanto, hay cientos de causas que por años esperan el debate oral, claro, un buen número de ellas involucra a ex funcionarios y actuales funcionarios públicos. Mientras otras, prescribieron en el tiempo, medio que a propósito, y con tufillo a encubrimiento. Asimismo están aquellas por abusos sexuales a menores (mañana le contamos una) y homicidios, que siguen esperando. El martes venidero Guillermo Galantini, militante social e integrante de la CODEJU, quien está procesado, sin pruebas ni testigos, por “daño agravado contra el edificio público”, se sentará en el banquillo de los acusados. En agosto del 2017 y en un contexto electoral en Monte Caseros, las paredes del Concejo Deliberante de esa localidad, amanecieron pintadas con esténcil con la inscripción que decía: “QUE SE VAYAN LOS QUE ESTAN Y QUE NO VUELVAN LOS QUE ESTUVIERON”. La justicia ordenó el allanamiento del domicilio donde vivía Galantini, el que además era usado como comité de campaña. Allí encontró aerosoles y afuera, en una camioneta en desuso, un esténcil que habría sido usado para la inscripción referida. El presidente del cuerpo deliberativo, Pascual Teixeira, integrante de Juntos por el Cambio, denunció la pintada, y con el apoyo de algunos medios adeptos, se armó un buen circo. Más allá de las suspicacias, el Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres se reunirá para enjuiciar insólitamente a Galantini, que no para pocos hubiera sido multado, aplicándole una contravención, y hasta obligado a que pinte de nuevo las paredes, pero borrando todo lo que inscribió. Pero que se tengan que constituir tres jueces, el Fiscal de la cámara, el Fiscal de primera Instancia, abogados defensores, los auxiliares, los mozos, personal de seguridad, el perro y el gato, por un juicio de una pintada, solo en Corrientes. El dato es que ya no habría servicio de colectivos entre Paso de los Libres y Monte Caseros, y Galantini tendría la idea de ir caminando más de 100 kilómetros hasta el predio del Tribunal de lo juzgará.