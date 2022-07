Desde la noche del martes y durante todo este miércoles una noticia publicada por el diario La Nación de Buenos Aires, con alto impacto político en Corrientes, fue extraordinariamente viralizada por whatsapp y las redes sociales: La Corte Suprema ordenó seguir investigando una causa penal que involucra al exgobernador Horacio Ricardo Colombi. Durante más de una década el tres veces mandatario correntino buscó ocultar y frenar judicialmente con todas las maniobras posibles, una denuncia iniciada en 2009 por enriquecimiento ilícito y con el tiempo re-direccionada a evasión tributaria. El denunciante, el empresario de medios, Hernán González Moreno, quien apareció muerto en su automóvil con un balazo en la cabeza en un campo de su familia, a pocas horas de la segunda vuelta electoral de ese año. Un aparente suicidio que la justicia no terminó de investigar. Aquella acusación de González Moreno, se basaba en la triangulación en la compra y posterior donación de dos casas ubicadas en los barrios Libertad y Camba Cuá por parte de Marcelo Laslo, ex titular del PAMI Delegación Corrientes, a Ricardo Colombi. La adquisición se realizó, según los boletos, el 31 de noviembre de 2006 (fecha que no existe) y el 8 de marzo de 2007. Si bien las viviendas están en la ciudad Capital, como el domicilio de Laslo y su esposa, María Helena Hadad, y la escribana actuante, Gladys Dionisia Báez, también, extrañamente las escrituras se confeccionaron en Santo Tomé. Tampoco nunca se supo de dónde sacó tanto dinero el abogado Laslo para comprarlas y regalarlas a su amigo. La figura del llamado testaferro u hombre de paja, empezó a retumbar en algunos medios de prensa y en la comidilla de la dirigencia local. En la actualidad la escribana Báez se encuentra detenida involucrada en la mega-estafa por la venta de terrenos ubicados sobre la ruta provincial 43. En principio se construyó una especie de auto-denuncia. Apareció una persona, que en realidad era una militante de la UCR, quien saltó a la fama cuando le arrojó un zapato al entonces gobernador Arturo Colombi, dentro de la interna radical. Una práctica que se comenzó a usar luego que le haya sucedido igual incidente al entonces presidente George W Bush. Esa mujer denunció a Ricardo Colombi por enriquecimiento ilícito ante el Fiscal de Instrucción Nº2 Raúl Pasetto, quien supuestamente no encontró elementos para imputarlo. La idea de esa presentación, apuntaba a que no se puede acusar por un mismo delito a una persona, y así entrampar a la denuncia de González Moreno. Tiempo después con algunos arreglos florales, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, subrogado por Mabel Borda, sobreseyó al ex gobernador por evasión tributaria agravada y se declaró incompetente con los delitos que se le atribuyeron, uno de ellos, el de enriquecerse ilícitamente. Y al declinar su participación en el expediente, Borda sostuvo que debía intervenir el Juzgado provincial de Mercedes. Donde le esperaba un lote de funcionarios judiciales, designados por puño y letra de Ricardo Colombi. Se entiende no? El Ministerio Público Fiscal decidió cuestionar el fallo. En primer lugar, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes declaró mal concedida la impugnación. Luego, denegado el recurso extraordinario, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal no hizo lugar a la queja. Y el fiscal General, Carlos Schaefer no desistió, y llegó a la Corte. Objetó que Casación rehusara tratar el sobreseimiento de Gladys Báez y la indebida denegación del fuero federal en relación a los delitos de Colombi. Resulta que cuando se realizaron las polémicas operaciones inmobiliarias, el otrora gobernador de Corrientes, ejercía su mandato de legislador nacional, por lo tanto debe actuar el fuero Federal. Tras aludir al dictamen del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución apelada, y ordenó con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la remisión del expediente al tribunal de origen, para que dicte una nueva sentencia. Y acá viene otra historia. A cargo de ese juzgado se encuentra Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, íntimo amigo de Ricardo Colombi, responsable de su designación. Tanto que durante su primer gobierno lo designó en comisión como ministro del Superior Tribunal de Justicia, pero su pliego fue rechazado. El cuestionado Fresneda llegó a Paso de los Libres por el inesperado apoyo del senador nacional del PJ, Camau Espínola, que no solo voto por su pliego, sino que además, fue quien argumentó en el recinto a favor de su nombramiento. Dicen que hubo un acuerdo político-judicial que tuvo que ver con el caso Perugorria. Una causa que debió entender la justicia federal, pero culminó con sentencias de la justicia provincial contra dos ex intendentes por malversación de fondos nacionales. Y está cantado que Fresneda no moverá nada que perjudique a su compañero de facultad, que por esas raras cosas del destino llegó al sillón de Ferré, donde se sentó 3 veces como gobernador. Y en el 2025, buscará su regreso a ese sitial como amo y señor de los 3 poderes del Estado. Mientras tanto, cada 31 DE NOVIEMBRE, fecha que no existe, en Corrientes se conmemora el “Día del Testaferro”.